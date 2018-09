Trailer nieuwe Fantastic Beasts-film verklapt geheim

Zin in seks? Wacht dan even tot 15:00 uur in de middag. Dat is namelijk het best moment om seks te hebben, blijkt uit Amerikaans onderzoek op vlak van hormonen. De libido’s van mannen en vrouwen zijn dan het beste op elkaar afgestemd. Ook vroeg in de middag blijkt een goede tijd.

Hormonen

Je seksuele drang wordt grotendeels bepaald door hormonen, zo blijkt. Die sturen aan wanneer en hoeveel zin je hebt in vrijen. Het is dan fijn dat je partner er hetzelfde over denkt, op hetzelfde moment. Dat blijkt het meest overeen te komen rond drie uur in de middag.