Top 40 binnenkort te horen op Qmusic

Het duurt nog even voordat we de kerstboom weer optuigen, maar toch wordt maandag al volop gesproken over dé kerstactie waar Nederland jarenlang van in de ban was: Serious Request. Dit jaar zien we voor het eerst sinds vijftien jaar Het Glazen Huis niet meer terug en gaan de 3FM-dj’s zelf het land rond om geld op te halen voor het Rode Kruis. Is De Lifeline, zoals de nieuwe formule heet, de oplossing voor de al jaren dalende opbrengst van Serious Request?

Glorietijd voorbij

Lange tijd was Serious Request een groot succes, waar heel Nederland de dagen voor kerst op af kwam. Drie dj’s sloten zich op in Het Glazen Huis om in samenwerking met het Rode Kruis geld op te halen voor een zogenaamde ‘stille ramp’. Geen voedsel, 24 uur per dag radio maken en op Kerstavond bevrijd worden om vervolgens het opgehaalde miljoenenbedrag bekend te maken.