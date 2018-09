Syrië schiet per ongeluk Russisch vliegtuig neer

In vier uur in Berlijn zijn met de trein... Dat is toch fijn?! Zeker voor de feestgangers zonder slaap onder ons!

Doorpakken

Stel je voor. Het is zaterdagnacht, je hebt goed gefeest in een club en je hebt zin om nog even door te pakken. Je kunt op zoek naar een after in de buurt, maar hoe leuk zou het zijn als je impulsief de trein kun pakken, onderweg een schoonheidsslaapje doet (of je Spotify-partylist afluistert), om vervolgens vier uur later uit te stappen en verder te stappen in Berlijn, de stad die echt nooit slaapt en waar clubs als Berghain en Tresor erom bekend staan dat het échte feestje voor de échte liefhebbers toch pas op zondagochtend begint... Perfecte timing dus. Slapen doe je morgen wel weer, in de trein. Jetzt geht’s los.