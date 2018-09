Studentenleven: ‘Al mijn geld gaat op aan huur'

Heb je moeite met het betalen van je huur? Raap je iedere euro bij elkaar om je collegegeld te betalen? Ga je helemaal niet studeren omdat het te duur is? Let op: vanaf volgend jaar hebben studenten nóg minder te besteden. Studenten gaan er vanaf 2019 gemiddeld twee procent op achteruit.

Dat meldt het CDJA, de jongerenorganisatie van het CDA, in een vrijdag verschenen rapport. „We hebben in Nederland het ‘leven lang leren’ vervangen door een ‘leven lang lenen’ en tegelijkertijd het onderwijs voor een groter wordende groep in onze samenleving nog minder toegankelijk gemaakt”, staat er in het rapport beschreven.

Studenten vissen achter het net

De gemiddelde koopkracht stijgt volgend jaar met 1,5 procent, toch vissen studenten achter het net, aldus Lotte Schipper, voorzitter van de CDJA. „Studenten gaan er in 2019 zelfs als enige groep binnen de samenleving op achteruit. De verhoging van de BTW, de hoge huur van studentenkamers en het ontbreken van de basisbeurs hakken er bij studenten flink in.”

Hoge huur

Een probleem, want als student alle vaste lasten betalen gaat nu al lastig. Zo betaalt de 19-jarige student Marijn, 620 euro per maand voor zijn kamer in Utrecht. „Door maximaal te lenen kan ik dit betalen.” Toch heeft Marijn het lastig, hij betaalt zijn collegegeld in vijf termijnen. In de maanden dat dit wordt afgeschreven, zit hij erg krap bij kas. „Ik moet goed nadenken over waar ik mijn geld aan uitgeef, een sportabonnement kan ik bijvoorbeeld niet betalen. Al mijn geld gaat op aan huur.”

Naast een - intensieve - fulltime studie, moet er dus gewerkt worden. „Het is een lastige positie”, vertelt student Jan (20). „Voor mijn kamer van tien vierkante meter betaal ik 340 euro. We hebben geen huiskamer en een kleine keuken. Dan zijn nog niet eens alle rekeningen betaald. Ik leen nu maximaal bij, maar als ik niet ga werken, red ik het de aankomende tijd simpelweg niet.”

De situatie verbeteren

Hoe deze situatie verbeterd moet worden? Het CDJA stelt voor om onbetaalde stages te verbieden en te zorgen voor meer studentenwoningen. Want het grote probleem zijn de hoge huurprijzen: deze hebben veel effect op de koopkracht van studenten.

Zo ook bij fotografiestudent Shali (21). „Ik kom nog maar net rond”, vertelt hij. „Mijn huur is hoog, de spullen die ik aanschaf voor mijn fotografie-opleiding kosten ontzettend veel geld en voor mijn werk, waar ik minimaal betaald krijg, reis ik veel. Maandelijks houd ik echt minimaal over.”

„De financiële positie van studenten is zorgelijk, en met dit rapport wordt dat feit weer bevestigd”, vertelt Tom van den Brink, voorzitter Interstedelijk Studenten Overleg. „Het wordt tijd dat het kabinet dit serieus neemt, maatregelen treft én schrapt om studenten tegemoet te komen.”