Staande ovatie voor Glennis Grace in finale AGT

In de finale van America's Got Talent heeft Glennis Grace opnieuw hoge ogen gegooid. Ze zong het nummer Run van Snow Patrol en kreeg daarmee zowel van het publiek als de jury een staande ovatie.

Sensationeel

Jurylid Simon Cowell noemde haar optreden „sensationeel", Heidi Klum vond Glennis „foutloos" en Mel B zei: „Jij kan echt zingen!". Howie Mandel voegde daaraan toe: „Ik weet dat je al een grote carrière hebt in Nederland, maar dit podium geeft jou toegang tot de rest van de wereld. Ik vond het geweldig!"

Alleenstaande moeder

Dat laatste is een opmerkelijke toevoeging: Grace werd in Amerika namelijk als alleenstaande moeder geportretteerd en over haar carrière in Nederland werd met geen woord gerept. Arjen Lubach besteedde daar afgelopen zondag aandacht aan in zijn programma Zondag met Lubach.

Fans van Grace waren bang dat, als het filmpje Amerika zou bereiken, het Grace punten zou kosten. Dat lijkt nu niet het geval te zijn. Amerika-correspondent Erik Mouthaan sprak voor RTL Nieuws met entertainment-deskundige Scott Thompson over het verhaal van Grace. „Een kijker uit de plaats Idaho kan zich niet verplaatsen in het verhaal dat Glennis uit Nederland komt en kijkers weten niet eens wat het Eurovisie Songfestival is. Maar dat ze een alleenstaande moeder is die van zingen houdt, dat is iets begrijpelijks. Daarom wordt zij zo neergezet door de producers."

Duet

De solo van dinsdagavond was overigens pas het eerste deel van de finale, woensdagavond Nederlandse tijd zal Grace een duet gaan zingen. Met wie is nog een verrassing. Er kan in Amerika nog gestemd worden op Grace, voor Nederlanders gaat dat wat minder makkelijk. Daar heb je namelijk een VPN voor nodig.