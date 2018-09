Sesamstraat-sterren Bert en Ernie waren geliefden

De Week Tegen Pesten opende maandag met een positief bericht: het aantal kinderen dat wordt gepest, is opnieuw afgenomen. Op basisscholen is de daling iets minder groot dan twee jaar geleden (in procentpunten) en op de middelbare scholen is de afname gelijk gebleven. Toch waarschuwt minister Arie Slob van Onderwijs dat aandacht voor pesten nog steeds hard nodig is. Op basisschool Ayundo in Assendelft weten ze daar alles van: „Tussen plagen en pesten zit een groot verschil.”

Aandacht blijft nodig

De minister opende de Week tegen Pesten maandag met nieuwe cijfers die een positief beeld lijken te geven van de situatie rondom pesten in het Nederlands onderwijs. In 2014 gaf 14 procent van de leerlingen in groep 7 en 8 aan gepest te worden. In 2016 was dat nog maar 11 procent en inmiddels gaat het om 10 procent. Het lijken mooie cijfers, maar daarmee is niet gezegd dat het pesten zich vanzelf oplost. In het basis- en voortgezet onderwijs zijn scholen volop bezig met anti-pestprogramma’s en coördinators om het pesten tegen te gaan.