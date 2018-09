Science says: Millennials scheiden veel minder vaak

Generatie Y, oftewel de millennials, scheiden veel minder vaak dan de generatie voor ons, de babyboomers. Een onderzoeksbureau uit Amerika kwam met deze cijfers naar buiten. Sinds 2008 is het aantal scheidingen enorm gedaald met in totaal 18 procent. Maar hoe kan dat?

Alles op orde

Mensen onder de leeftijd van 45 hebben een heel andere manier ontwikkeld om hun relatie te benaderen. In tegenstelling tot de generatie voor hen die jong trouwden, toen weer gingen scheiden en later eventueel opnieuw in het huwelijksbootje stapten. Vooral millennials pakken het op een heel andere manier aan. Zij trouwen ouder en doen dat bovendien pas als alles op gebied van opleiding, carrière en financiën op rolletjes loopt, blijkt uit een analyse van een professor van de University of Maryland.

Dat de cijfers omlaag zouden gaan, was al bekend. De vraag was echter: hoe kan dat? Een theorie is dat het vooral aan de babyboomers ligt. In die generatie scheiden heel veel stellen. Maar de oudere generatie boven hen, en nu blijkt dus ook de jongere generatie, doet dat niet of minder vaak. Dat zou de trend kunnen verklaren. Maar volgens de onderzoeker is er meer aan de hand.

Duurzaam

Want het cijfer van het aantal huwelijken dat plaats vond, was ook gezakt. Je kunt dus niet zeggen: er vinden minder huwelijken plaats dus zijn er ook minder scheidingen. De cijfers komen namelijk aardig met elkaar overeen. Daar kun je uit concluderen dat de relaties die nu worden aangegaan ook duurzamer zijn.

Dat zegt de onderzoeker, Philip Cohen, ook. „Er wordt minder snel getrouwd en de mensen die dat wel doen zijn gewoonweg het soort mensen die het minst waarschijnlijk gaan scheiden. De mensen die trouwen zijn ook hoger opgeleid en hebben waarschijnlijk beter over de keuze nagedacht. Vroeger gingen mensen trouwen omdat je dat nu eenmaal deed. Het maakte niet uit welk opleidingsniveau je had of hoeveel je verdiende. Mensen met minder inkomen of een lager opleidingsniveau trouwen dan ook steeds minder vaak. Ze wonen wel samen en hebben kinderen maar kiezen ervoor niet te trouwen. Doordat het steeds vaker alleen de hogeropgeleiden zijn met een goede baan, is het huwelijk steeds meer een statussymbool geworden.”