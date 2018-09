Roxeanne Hazes reageert: 'Ik laat me niet remmen'

De foto van Roxeanne Hazes, waarop zij in bad te zien is met haar pasgeboren zoontje, deed veel stof opwaaien. Maar de zangeres laat zich niet remmen. „Het idee dat er mensen zijn die elke centimeter blote huid van een trotse moeder nog kunnen seksualiseren, daar schrik ik van.’’

Verbazing. Dat is het meest toepasselijke woord voor het gevoel dat zangeres Roxeanne Hazes heeft overgehouden aan de ophef die een Instagram-post dinsdag veroorzaakte. De kersverse moeder deelde een vrolijk moment met zoontje Fender in bad, waarop een deel van haar borsten te zien was. De foto werd door enkele volgers als aanstootgevend beschouwd. Ook werd de zangeres verweten aandacht te willen trekken.

„Natuurlijk komt het wel eens voor dat je iets deelt waarvan je kunt verwachten dat sommigen daar een mening over hebben. Prima, ik denk dan altijd maar: 'dan kun je me ontvolgen en is morgen je dag weer goed'. Maar bij deze onschuldige bad-foto met mijn zoontje had ik geen seconde het idee dat ook maar iemand er iets negatiefs van zou kunnen maken. Misgunners heb je altijd, maar het idee dat er mensen zijn die elke centimeter blote huid van een trotse moeder nog kunnen seksualiseren, daar schrik ik van.’’

Ali B

De foto van Hazes staat niet op zichzelf. Recent plaatste rapper Ali B een veelbesproken post waarop hij met zijn dochtertje onder de douche te zien is. Popster Madonna kreeg begin dit jaar een grote hoeveelheid haatreacties over zich heen na een foto met ontblote tepel en afgelopen zomer was het iconische vakantiekiekje van Thierry Baudet nog volop in het nieuws.

De reacties daarop staan in contrast met de grote hoeveelheid naaktbeelden die elke social media-gebruiker dagelijks voor de kiezen krijgt. Zo zijn topless vakantiefoto’s, getrainde billen in stringbikini’s, uitdagende modefotografie en voor- en na-foto’s na gewichtsafname alleen al op Instagram vrijwel dagelijkse kost.

Is Nederland preuts aan het worden? Een eenduidig antwoord is daar volgens Rinske Bakker, psycholoog gespecialiseerd in seksuologie van het AMC, niet op te geven. Wel merkt ze, dat het effect van naaktbeelden op social media een veelbesproken onderwerp is onder psychologen en seksuologen. „Steeds vaker verschijnen er expliciete beelden op social media. Of ze nou wel of niet seksueel getint zijn, de ontwikkeling gaat zo ontzettend snel dat niet iedereen er even snel aan gewend raakt.’’

Preuts tijdperk

De opvatting over in hoeverre naakt geassocieerd kan worden met seks verschilt flink per eeuw. Zo staan de jaren vijftig bekend als een preuts tijdperk, terwijl de jaren zestig gezien worden als het tijdperk van de seksuele revolutie. Bakker: „Een van de theorieën is dat generaties zich afzetten tegen de seksuele norm van hun vorige generatie.’’

Maar in deze tijd lijken de opvattingen vooral lijnrecht tegenover elkaar te staan. De ene groep beschouwt naakt als een vorm van kunst en vrijheid, terwijl de andere groep het ziet als onnodig en aandachttrekkerij.

Beweging

Die tegenstelling was ook zichtbaar in acties op social media, zoals #freethenipple en later #normalizebreastfeeding. Laatstgenoemde plaatste Hazes ook onder haar reactie op de ophef. Beide hashtags verwijzen naar een beweging waarin wordt opgeroepen om vrouwelijke borsten niet langer enkel als lustobject te beschouwen. Wereldwijd postten vrouwen foto’s van hun borsten met het doel het stereotype, seksuele imago te doorbreken.

Bakker: „Interessant aan deze discussie is dat mensen die aanstoot nemen aan bloot en daar iets van zeggen, onbewust het imago van lustobject in stand houden.’’ Volgens Bakker is het vooral belangrijk om stil te staan bij de keuzevrijheid van het individu. „ Is het een eigen keus? Kan iemand z’n grens bewaken?’’

Minderjarig

Anders is het voor kinderen en jongeren die het gedrag van volwassenen gaan spiegelen. Zo heeft Bakker regelmatig te maken met minderjarigen die traumatische ervaringen hebben opgelopen doordat zij, bijvoorbeeld door sexting, een naaktfoto verstuurden die vervolgens werd doorgestuurd aan derden. „Minderjarigen zijn niet in staat om de consequenties van hun acties goed in te schatten.’’

Recent werd geopperd om sexting te verbieden, om zo leed onder voornamelijk jongeren te voorkomen. Maar dat ziet Bakker als symptoombestrijding. „Dan zouden we teruggaan naar het conservatieve moraal van de jaren vijftig. De realiteit is dat er steeds meer naakt online te zien is en daar moeten we mee leren om te gaan. Naakt of sexting kan immers ook plezierig zijn. Dat maakt het belangrijk dat we jongeren leren om zichzelf leren te wapenen tegen de gevaren van naaktbeelden en social media.’’

Steun

Naast de negatieve reacties kon Hazes ook op veel steun rekenen. Ook nadat ze de tweede foto deelde waarop te zien is hoe ze haar zoontje borstvoeding geeft. „Ik dacht: laat me dan maar gelijk een statement maken en mijn pasgeboren zoon aan een naakte borst delen. Puurder en mooier krijg je het volgens mij niet. Daar gaan we anno 2018 toch niet meer preuts en ongemakkelijk over lopen doen?’’

De discussie heeft voor Hazes geleid dat zij zich verder gesterkt voelt in haar opvatting. „Ik ben trots op mijn zoon en op mijn lichaam. Dat anderen daar ongemakkelijk van worden is iets waar ze misschien eens goed over na moeten denken. Waar komt dat ongemak vandaan en wat zegt dat over henzelf? Ik laat me door een klein groepje mensen niet remmen in het delen van onze trotse momenten met die kleine. Maar anderen misschien wel en ik hoop dat ik een klein steentje heb bijgedragen om dat te veranderen.’’