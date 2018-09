Orkaan Florence: doden door omgevallen boom

Met straatraces en spectaculaire demonstraties in Amsterdam heeft Insight TV haar officiële launch In Nederland gevierd. De nieuwe TV-zender en streaming service belooft millennials superscherp beeld, actiesport en influencers. 's werelds eerste 4K UHD-zender is nu in ons land te zien.

Zijn we ons nog bewust waar ons eten vandaan komt? In het nieuwe programma Travel with a Goat, binnenkort uitgezonden op Insight TV, komt die vraag aan bod. Twee foodbloggers maken een reis van drie dagen met een geit die voor de slacht is bedoeld. Ze raken in meer of mindere mate gehecht aan het dier. Na de reis komen ze aan bij de slager en staan ze voor de moeilijke keuze: wat nu?

Het is een van de programma’s dat binnenkort te zien is op het wereldwijde tv-kanaal. Insight TV is volledig 4K en zorgt zorgt daarmee als entertainmentkanaal voor een primeur. 4K wordt ook wel ultra-hd (UHD) genoemd, en richt zich volledig op millennials.