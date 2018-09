NRA-filmpje Zondag met Lubach kans op web-'Oscar’

Voor het tweede jaar op rij is een filmpje van het programma Zondag met Lubach genomineerd voor een Lovie Award. Lubach's filmpje over de Amerikaanse wapenlobbyclub NRA maakt kans op een Lovie Award in de categorie komedie. De Lovie Awards worden gezien als de 'Oscars van het Europese web'.

Nonsensical Rifle Addiction

In het satirische filmpje maken Lubach en zijn team korte metten met de Amerikaanse wapenlobbyclub NRA. Lubach is zeer vereerd met zijn nominatie. „Ik denk dat ik in de finale een nummer van Whitney Huiston ga doen."

Het filmpje gaat over het enorme aantal sterfgevallen in de VS door schietpartijen alsof het een humanitaire ramp is als gevolg van een ziekte. „24.000 gewonden, 11.000 doden - alleen dit jaar al. Elke dag sterven veertig Amerikanen door een vreselijke epidemie: Nonsensical Rifle Addiction.” De ’ziekte’ zorgt ervoor dat mensen opeens andere mensen gaan neerschieten.

Tweede nominatie

Het genomineerde item is ondertussen bijna 4 miljoen keer bekeken. Via de website van de Lovie Awards kan tot 28 september worden gestemd op de genomineerden.

De uitreiking van de awards vindt plaats in oktober. Het is de tweede keer dat het VPRO-programma van producent Human Factor in de race is voor de prijs. Zondag met Lubach won vorig jaar een Lovie Award voor de veelbekeken introductie van Nederland voor de Amerikaanse president Donald Trump.