‘Nederlandse jager aast niet op Big Five’

Jaarlijks reizen duizenden jagers af naar Afrika met maar één doel: een dier uit de Big Five schieten. Dat tot woede van veel celebrities waaronder Doutzen Kroes, die zich van het weekend nog uitliet over een vrouw die trots poseerde met een zelf gedood luipaard. Amerikanen betalen grof geld voor de jacht op een olifant of neushoorn. In Nederland zijn echter weinig jagers die deelnemen aan deze ‘trofeejachten’.

Vraag

,,Onder jagers in Nederland wordt de vraag naar jagen op de Big Five steeds kleiner. Ik krijg hoogstens één keer in de twee jaar de vraag of ik een jachtreis voor de Big Five kan organiseren”, stelt Wim van Remortel, zelf jager en eigenaar van een bedrijf dat jachtreizen organiseert. ,,Op dit moment zijn er ongeveer 30.000 jagers in Nederland. Slechts enkele honderden van deze jagers maken jaarlijks een jachttrip naar Zuid-Afrika.”

Van Remortel heeft gemerkt dat jagen op de Big Five heel gevoelig in de maatschappij ligt. ,,Nederland is heel nuchter geworden. We hechten veel waarde aan de publieke opinie. Het grote publiek is niet gecharmeerd van de grote trofeejacht, dus doen we het niet.”

Grof geld

Elders in de wereld wordt wél heel wat geld over de balk gesmeten voor een trofeejacht. Zo betaalde een Amerikaan eerder dit jaar nog 317.000 euro om een zwarte neushoorn te mogen schieten, volgens CNN. Jaarlijks wordt er, volgens het AD, in Zuid-Afrika alleen ruim 700 miljoen euro verdiend aan de jacht op wilde dieren. Het populairst is de Big Five: leeuw, luipaard, buffel, olifant en neushoorn. Je gaat als jager op pad met een gids en achtervolgt een dier soms dagenlang. Als het dier gedood is, wordt het vlees vaak bewaard voor consumptie. Ook slagtanden, hoorns en vachten worden meegenomen als trofee.

Plezierjacht

,,Bij de term plezierjacht schiet je een dier dood en doe je er niks mee. Je laat het liggen om te rotten of je gooit het weg” vertelt Van Remortel. Hij vindt dit erg zonde en stelt dat ,,het eten van het vlees hem een goed gevoel geeft.” Gaat het om bijvoorbeeld een olifant, dan geldt voor hem hetzelfde principe. ,,Als een olifant niet of nauwelijks wordt opgegeten dan is het dier puur gedood voor de trofee. Ik vind een trofee mooi, maar het vlees van het dier moet opgegeten worden.”

Geen kunst

Mochten er Nederlandse jagers zijn die op de Big Five willen schieten, dan moeten ze niet bij Van Remortel zijn. ,,Ik kan elke vorm van jagen verklaren en verdedigen, behalve de jacht op de Big Five. En ik verkoop in principe niks wat ik zelf niet doe. Ik zou niet weten waarom je een leeuw dood zou willen schieten.” Hij vindt dat het geen kunst is om zo’n groot dier dat vlak voor je neus staat af te schieten. ,,Het leuke van de jagerij is iets bemachtigen dat moeilijk te bemachtigen is. Om nou op een kast van een beest te schieten dat een paar meter van je af staat? Daar zie ik de spanning van de jagerij niet in.”