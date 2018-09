Nagels bijten bij Condor

Een nieuwe bloedstollende actiethriller is vanaf woensdag 26 september bij Videoland te zien. Metro bekeek aflevering 1 van Condor alvast: 10 vragen, 10 antwoorden.

1 Wat is Condor?

Een nieuwe Amerikaanse actiethriller-serie en ‘bloedstollend’ wordt ons beloofd. Het boek Six Days of the Condor van James Grady vormde de inspiratie voor deze serie.

2 Waar gaat Condor over?

Joe Turner, een jonge CIA-analist die vooral bureauwerk doet. Als de CIA dankzij Turner een aanslag weet te voorkomen, mogen Turner en zijn ‘team’ onderzoek doen naar de aanslag. Hij stuit hierbij op een bijzonder plan dat miljoenen mensen het leven kan kosten. Een plan waarvan het niet de bedoeling was dat iemand het zou ontdekken. Als Turner op zijn werk een sigaretje staat te roken op het balkon, breekt de hel los. Een commandoteam valt zijn kantoor binnen en richt een bloedbad aan waarbij Turner weet te vluchten. Hij is zijn leven niet meer zeker. Niet wetende voor wie hij op de vlucht is: terroristen, contra-spionnen of de CIA?

3 Waar was de serie al eerder te zien?

De serie die je op je nagels doet bijten was, wie had dat gedacht, eerder dit jaar al in Amerika te zien. De Amerikanen ook altijd…

4 Wie doen er mee?

Aan de serie hebben onder anderen Max Irons, Brendan Fraser, William Hurt, Mira Sorvino, Leem Lubany en Kristen Hager meegewerkt. Max Irons kreeg de eer de hoofdrol te spelen: Joe Turner, de CIA-analist die maar geen vrouw lijkt te kunnen vinden. Hij wijt dit zelf aan zijn werk waar hij niemand over mag vertellen. Turner is sportief en rent elke dag van en naar zijn werk. Hij is iemand die aan lijkt te voelen dat de lijn tussen goed en fout heel dun is. Irons is een 32-jarige Engelsman die eerder te zien was als Henry Lazar in Red Riding Hood.

Max Irons als Joe Turner. Normaal altijd hollend naar zijn werk, nu letterlijk op de vlucht.

5 Wie zijn de makers?

Voor de serie hanteerden drie heren gezamenlijk de pen: Todd Katzburg, Jason Smilovic en Ken Robinson.

6 Wat vinden anderen van de serie?

In Amerika wordt voor het grootste deel met lof over de serie gesproken. Zo vindt Cinema Blend: „Ik zou meer soortgelijke series in mijn leven kunnen gebruiken.” Daarnaast schreef TV and City het volgende: „Brendan Fraser is de belangrijkste schurk en hij is gewoon geweldig in deze rol.” En KVUE ABC vindt dat ‘het spannende plot van Condor je meeneemt in CIA-geheimen’.

7 Wat is Metro’s eerste ervaring?

Metro keek alvast de eerste aflevering van de serie. Wat opvalt is dat de spanning je in het begin overvalt en je niet meer loslaat. Gedurende de eerste aflevering krijg je steeds meer vragen. Een deel wordt beantwoord en een deel blijft giswerk. Richting het eind van de eerste aflevering vallen steeds meer puzzelstukjes qua verhaallijn op z’n plek.

8 Wat maakt het zo spannend?

Het verrassingselement maakt de serie zenuwslopend. Echt zo’n serie waarin het nooit gaat zoals je verwacht. Je aandacht wordt gegrepen en vastgehouden. Ook weet je nog niet precies wat er speelt en wie de bad guys zijn, dat is sterk.

9 Waarom krijg je zin in de volgende aflevering?

Na het kijken van een aflevering wil je gewoon verder kijken. Zo’n gevoel van: je móet wel. Het genoemde verrassingselement is daarbij belangrijk, maar vooral al die prangende maar onbeantwoorde vragen waarmee je blijft zitten. Gevalletje bingewatchen dus.

10 Gaat Metro de volgende 9 afleveringen ook zien?

Natuurlijk gaat Metro de andere 9 afleveringen ook kijken. Nu we begonnen zijn, willen we weten hoe de serie afloopt ook. Ben jij ook nieuwsgierig naar de serie Condor? Check dan de trailer.