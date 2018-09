Na naald-aardbeien, nu ook naaldmango in Australië

De maand september is voor fruitliefhebbers in Australië een ware nachtmerrie. Nadat er over het hele land verspreid al naalden werden aangetroffen in aardbeien, is er woensdag ook eentje aangetroffen in een mango.

Deze naaldmango is afkomstig uit een supermarkt in Brisbane, meldt de Daily Telegraph. Er raakte niemand gewond, de politie is een onderzoek gestart om de dader op te sporen. In de afgelopen weken zijn er meer dan honderd meldingen geweest van fruitsabotage in Australië. Tenminste 13 mensen raakten sinds 9 september gewond. Onder de slachtoffers zitten onder meer studenten, kinderen en een onfortuinlijke hond.

Een foto van een naald-aardbei ©Facebook

Vlijmscherpe vruchten

Al wekenlang gaat het land gebukt onder het besmette fruit. Het begon allemaal toen een student op 9 september een naald-aardbei doorslikte en zich moest laten behandelen in het ziekenhuis. Daarna werd er direct groot alarm geslagen en op steeds meer plaatsen werden er besmette aardbeien aangetroffen.

Nu ook een mango is 'besmet', lijkt er een nieuw hoofdstuk te zijn aangebroken in dit bizarre verhaal. In totaal zijn er nu meer dan honderd meldingen geweest van gesaboteerd fruit. Dit geldt niet langer alleen voor aardbeien, er werd eerder ook een banaan en appel met een naald erin aangetroffen. En sinds deze week zijn dus ook mango's niet meer 'veilig'.

Minderjarige jongen

De Australische autoriteiten dachten dat een rancuneuze medewerker van een fruitteler of supermarkt achter de sadistische daad zat. Begin deze week werd bekend dat de 'oorspronkelijke' aardbeiensaboteur een minderjarige jongen was die een geintje wilde uithalen.

De aanhouding van deze jongen zorgde er echter niet voor dat mensen weer zonder angst hun fruit konden eten. Door de grootschalige angst en de media-aandacht, zagen (waarschijnlijk meerdere) onbekende copycats hun kans schoon om de daad van de jongen te kopiëren.

Australische angst

Het resultaat was dat er niemand in Australië nog aardbeien wilde kopen. De prijzen kelderden en tuinders hebben grote hoeveelheden vruchten moeten dumpen. De naalden in de vruchten houden het hele land in zijn greep. Er werd een beloning van 100.000 dollar uitgeloofd om daders te pakken te krijgen. Ook premier Scott Morrison had weinig goede woorden over voor de daden van de saboteurs. Hij noemde hen laffe idioten die keihard gestraft moesten worden. De maximale gevangenisstraf voor daders kan oplopen tot maximaal tien jaar.

Het verhaal van de vlijmscherpe vruchten beheerst de Australische media al enkele weken. Dit zijn niet alleen alarmerende nieuwe meldingen, sommigen maken van een nood een deugd. Zo riep een kok uit Melbourne op om de ongewilde aardbeien tot jam te verwerken. Ook een live hack met een eiersnijder ging viraal, door de vruchten in stukjes te snijden behoort het risico tot geperforeerde slokdarmen immers tot het verleden.

Vanwege het kelderen van de prijzen, zitten de kwekers met de gebakken peren. De schade loopt in de miljoenen. Sommige Australiërs zijn erg begaan met het lot van de tuinders, tientallen mensen boden aan om de aardbeien op eigen gelegenheid te komen plukken. Om de sabotage tegen te gaan gebruikt een supermarkt in Queensland een metaaldetector. Het lijkt een beetje op de miniatuurvariant van de bagagemonitor op een vliegveld. Consumenten weten op deze wijze zeker dat hun fruit veilig is.