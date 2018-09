Levende lintworm aangetroffen in hersenen van man

Wie in een probleemwijk de wet overtreedt, moet twee keer zo hard worden gestraft. Door het plan van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zijn ‘kansenwijken’ weer volop in het nieuws. Hoe is het om daar te wonen?

De barbecuelucht kwam hem tegemoet, toen Mark Bos in april van dit jaar van zijn werk naar huis fietste. Het voorjaarszonnetje nam alvast een voorschot op een heerlijke zomer. Hoe dichterbij de 38-jarige Amsterdammer bij zijn woonwijk de Bijlmer kwam, des te krachtiger de geur van gebraden vlees werd. „Ah, de eerste barbecue van het jaar is aangestoken”, dacht hij. „Zodra de temperatuur boven de 18 graden komt, gaat iedereen in de Bijlmer naar buiten om samen te eten, naar muziek te luisteren en feestjes te vieren. Dat is voor mij precies de reden waarom ik hier ben komen wonen.”

Zes jaar geleden verhuisde Bos van Utrecht vanwege zijn werk naar Amsterdam. Een multiculturele wijk stond hoog op het verlanglijstje voor hem en zijn vrouw, die uit India komt. „We hebben daar een tijdje gewoond en toen we naar Nederland gingen, miste ik het gezamenlijke buitenleven. Nederland is wellicht veiliger dan India, maar hier zit iedereen in zijn eigen woonkamer of tuintje. Gelukkig vonden we in de Bijlmer een multiculturele wijk waar er altijd leven op straat is.”