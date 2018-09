Lees de Metro van donderdag 27 september nu online

Voor degenen die niet kunnen wachten tot jullie favoriete gratis krant morgen weer in de bakken ligt, hier alvast een voorproefje.

Je leest onder andere over het hacken op scholen. Uit een onderzoek van SLBdiensten onder 303 onderwijsprofessionals blijkt namelijk dat bijna de helft van de ondervraagden vindt dat hun onderwijsinstelling onvoldoende beveiligd is tegen hackers. „zorgwekkend” volgens Jeroen Borgsteede, algemeen directeur van SLBdiensten.

Verder kun je lezen over tabaksgigant Phillip Morris. Deze riep op te stoppen met roken. In het artikel gaan we in op de vraag hoe serieus we dat moeten nemen. Volgens merkendeskundige Paul Moers is de oproep bizar. „Het gaat hier om een bedrijf dat decennia lang bezig is geweest om mensen aan het roken te krijgen en daarmee miljarden heeft verdiend.”

Ook gaan we in op het nieuws dat appen op de fiets verboden wordt. Dat er iets moest gebeuren aan smartphonegebruik op de fiets was duidelijk, maar gaat een appverbod ver genoeg?

Dit alles en meer is terug te vinden in de Metro van morgen en is nu alvast hier te lezen.