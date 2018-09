Kamphuis verstopte zich mogelijk op vrachtschip

Er zijn geen aanwijzingen dat het stel dat zondag onwel werd in de Britse stad Salisbury in aanraking is gekomen met het zenuwgas novitsjok. In verband met de vergiftiging van een oud-spion en zijn dochter in Salisbury, werden veel voorzorgsmaatregelen genomen nadat nu opnieuw twee mensen onwel waren geworden in de stad.

De man van in de veertig en de vrouw van in de dertig zijn in het ziekenhuis onderzocht. ,,We kunnen nu bevestigen dat er niets is om aan te nemen dat novitsjok de stof is. Beide personen blijven ter observatie in het ziekenhuis'', luidt de verklaring van de politie.

Veel hulpdiensten