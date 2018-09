Inzamelingsactie Oss levert €263.955 op

De inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden van het treinongeluk in Oss is 28 september rond het middaguur gesloten. De actie heeft ruim 260.000 euro opgeleverd. Mensen uit heel het land doneerden geld aan de actie. Hierdoor werd het doel van 60.000 euro de eerste dag van de actie al ruimschoots behaald.

Doel

,,Ik had dit niet verwacht. Hier krijg je kippenvel van. Het is heel fijn dat mensen zo meeleven”, zei Nick Nietveld. Nietveld heeft de inzamelingsactie opgezet. Het was eerst de bedoeling om het geld te gebruiken voor de uitvaart van de slachtoffers. Er is nu echter zoveel geld opgehaald dat er veel meer gedaan kan worden. ,,We kunnen nu veel meer doen. Hierover gaan we in overleg met de nabestaanden en de slachtoffers”, vertelt Nietveld. Zo kunnen er nu ook eventuele aanpassingen gedaan worden aan de huizen van het kind en de begeleidster die het ongeluk overleefd hebben.

Ongeluk

Donderdag 20 september ging het vreselijk mis in Oss. Een stint met daarin vijf kinderen botste op de sprinter die van Den Bosch onderweg was naar Oss. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Bij het ongeluk zijn vier van de vijf kinderen, die in de stint zaten, overleden. Het vijfde kind raakte net als de bestuurster van de stint zwaargewond. Zij zijn inmiddels buiten levensgevaar maar liggen voor zover bekend nog wel in het ziekenhuis.