Huilende peuter en dode vrouw (25) in Brabants huis

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een 25-jarige vrouw door geweld om het leven gebracht in haar huis aan de Goudbaard in Bergen op Zoom. De politie trof, nadat de deur was geforceerd, in de woning een huilende vierjarige jongen aan.

De peuter is opgevangen en er wordt een pleeggezin voor hem gezocht. De dader is op de vlucht geslagen. De politie is nog naar deze persoon op zoek. Rond 01:15 kwam er een melding binnen van een 'ernstige situatie' aan de Goudbaard. Verschillende politieauto's gaan daardoor met spoed naar de locatie.

Eenmaal daar komt er geen reactie uit de woning, waardoor agenten de deur open breken. Dit brengt de nodige herrie teweeg, maar boven die herrie uit hoort de politie ineens een kind huilen. Ze gaan zo snel mogelijk naar binnen en treffen daar de vrouw en de peuter aan. Jeugdzorg kwam direct in actie met de nodige spoedhulp.

Agenten gingen met getrokken wapens de woning binnen, omdat niet duidelijk was of de dader nog aanwezig was. Eenmaal binnen vinden ze alleen het kind en de levenloze vrouw. Het onderzoek naar de gewelddadige dood is nog in volle gang.