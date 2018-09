Goed nieuws partygangers: snel naar Berlijn in 4 uur

In vier uur in Berlijn zijn met de trein... Dat is toch fijn?! Zeker voor de feestgangers zonder slaap onder ons!

Doorpakken

Stel je voor. Het is zaterdagnacht, je hebt goed gefeest in een club en je hebt zin om nog even door te pakken. Je kunt op zoek naar een after in de buurt, maar hoe leuk zou het zijn als je impulsief de trein kun pakken, onderweg een schoonheidsslaapje doet (of je Spotify-partylist afluistert), om vervolgens vier uur later uit te stappen en verder te stappen in Berlijn, de stad die echt nooit slaapt en waar clubs als Berghain en Tresor erom bekend staan dat het échte feestje voor de échte liefhebbers toch pas op zondagochtend begint... Perfecte timing dus. Slapen doe je morgen wel weer, in de trein. Jetzt geht’s los.

Snel

,,Ja, snel hè?” antwoordt NS woordvoerder Ton Boon op de vraag hoe de snelle verbinding naar Berlijn was. Maar wel eenmalig, voor nu dan, want als het aan de NS en ProRail ligt, komt die snelle verbinding er snel, ,,we doen wat we kunnen, het is onvermijdelijk dat die er uiteindelijk komt.” Maar hoe en wanneer, dat is nog even een vraagteken. ,,De kleurplaat is nog niet ingekleurd”, licht hij toe. ,,Iedereen snapt nu in Nederland wat wij willen en vanaf nu gaan we in Duitsland de gesprekken aan. Driekwart van de reis gaat tenslotte over Duits grondgebied.” Een snellere verbinding gebeurt vooral door minder stops, maar dat gaat niet over een nacht ijs.

Supergeil (op z'n Duits) ! website nieuws.ns.nl

Concurreren met vliegtuig

De gesprekken kunnen nu van start tijdens de Innotrans in Berlijn, de grootste spoorbeurs ter wereld. ‘De hele spoorwereld’ is hier en de optimistische woordvoerder beaamt dat het uiteindelijk een politieke aangelegenheid zal gaan worden. ,,Elke station wil natuurlijk dat de trein daar stopt, zo’n snelle verbinding is superbelangrijk voor een gemeente.” In Nederland stopt de intercity op zes stations, in Duitsland op negen en het verminderen zal zeker wat voeten in aarde hebben, ,,geen enkel station zegt vrijwillig nee.” De NS en ProRail willen met de rappe connectie concurreren met het vliegtuig, maar met de huidige verbinding van zes uur en 22 minuten (vanaf Amsterdam), is dat geen optie. ,,We willen het aantrekkelijker maken en echt flink inkorten.”

Doorfeesten

Extra snel betekent niet extra duur, schudt hij zijn hoofd. ,,De prijzen zijn voorspelbaar en blijven veelal hetzelfde, dus je kunt ook lastminute een kaartje kopen voor een normale prijs.” Ideaal dus voor de impulsieve feestgangers die nog even door willen in Berlijn. ,,Het feestje gaat gewoon verder in de trein!”

10!

Berlinfie van Berlijnfan Dennis Kuzee

Ein Zehn! luidt het antwoordt van Amsterdammer Dennis Kuzee op de vraag wat voor Berlijnfan hij is op een schaal van een tot tien. Minimaal drie keer per jaar vertrekt hij voor een weekendje richting de Duitse hoofdstad waar cultuursnuiver tot feestneus compleet aan z’n trekken komt. Kuzee gaat altijd met de auto. Kosten: twee keer een volle tank à 70 euro, en dat deelt-ie dan ook nog met vrienden. Het vliegtuig vindt hij ‘te veel gedoe’ en de trein duurt te lang. Een directe verbinding van vier uur, is een interessante optie, ,,je stopt middenin de stad en als de prijs een beetje oké is, stap ik wel in, hoor.”

Partymood

Berlijn is hot. Of rauw eigenlijk, en daarom zo geliefd onder vele Nederlanders. ,,Ze doen er niet zo moeilijk als in Amsterdam”, verzucht Kuzee. In Berlijn sluitingstijden noch complexe dresscodes, ,,Alles kan en mag en iedereen laat elkaar in z’n waarde. Als je in de juiste partymood bent, is geen stad mooier dan Berlijn.” Niet moeilijk doen en lekker uit je dak gaan, zo beschrijft hij die partymood en aanpappen met de locals, is zijn gouden Berlijntip. ,,Iedereen kent de bekende clubs als Berghain, Tresor en Watergate wel, de echte Berliners brengen je naar heel andere plekken. In Berlijn is altijd etwas los.”

Memorabele O&N

Met een glimlach van oor tot oor denkt hij terug aan een memorabele en oud en nieuw, een paar jaar geleden. Hij zat met wat vrienden in een taxi en vroeg de chauffeur hen naar een leuke club te brengen. Ze stopten op een verlaten plek met alleen een donker hokje, dat leek op een solitaire Dixi, net iets boven de grond uitstekend... Het klinkt als het begin van een slechte horrorfilm, het werd een legendarische technonacht zonder eind, ,,het ging maar door en door, net zolang tot het niet meer gezellig was.” Hoe laat dat was? De Berlijnfan grijnst, ,,Dat weet ik niet meer, laat in elk geval. Of vroeg.” Ja, in Berlijn vervagen tijdsgrenzen en gaat de nacht vloeiend over in de dag, en weer nacht. Gezelligheid kent hier geen tijd, al moet je er natuurlijk wel voor waken dat je de trein terug niet mist.