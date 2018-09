Glazen Huis '04: 'Niemand wist wat er ging gebeuren'

Het is het einde van een tijdperk: het Glazen Huis van 3FM Serious Request ruimt het veld. Sinds 2004 was er een redelijk vast stramien, waarbij drie dj’s het Huis ingingen en de hele week vastten om geld op te halen voor een goed doel. Dat werd door het Rode Kruis gekozen en was een ‘stille ramp’.

'Zo stoer'

Nu slaat NPO 3FM een nieuwe koers in, met Serious Request: De Lifeline. Daarbij gaan meerdere dj’s het land in, is er een festival in Tivoli Vredenburg Utrecht en zijn er maar liefst drie doelen waar je geld aan kan doneren. Voormalig NPO 3FM-dj Wouter van der Goes vindt het geweldig. „Ik vind het zo stoer dat ze een nieuwe weg inslaan. Echt heel tof!”

Het doet hem denken aan zijn eigen Serious Request tijd. „Zo begonnen wij ook in die eerste twee jaar. We waren heel onbevangen en vrij, gewoon bezig met iets nieuws proberen.” Van der Goes was, samen met Giel Beelen en Claudia de Breij, de eerste dj in het Glazen Huis. Dat was een bijzondere tijd.

Van der Goes en Youp van 't Hek / ANP

Helpen

„Het begon allemaal met een documentaire die op dinsdagavond op tv was.” Dat ging over de situatie in Darfur, waar op dat moment duizenden doden vielen bij een gewapend conflict. „Op woensdag hadden we een dj-vergadering en Giel en ik zeiden dat we er iets mee wilden doen. Dat was het prille begin van het Glazen Huis: we wilden helpen."

Dat was het begin van een hectische periode, waarin er volop werd gebrainstormd. „Er kwamen verschillende ideeën langs: verzoekplaatjes, het Rode Kruis benaderen, niet eten als tegenprestatie.” En toen stond er opeens een Glazen Huis in Utrecht. „Niemand wist precies wat er ging gebeuren”, vertelt Van der Goes lachend. „We hadden geen grote verwachtingen, we gingen dit gewoon doen.”

Apart en gek

Dat het uiteindelijk een groot succes werd, had Van der Goes absoluut niet verwacht. „Ik weet nog dat de zendercoördinator binnenkwam met de voorpagina van een krant, waar Giel en ik opstonden. Wij dachten dat hij dat gefotoshopt had, maar later belde mijn moeder dat ik op de voorpagina stond. Ik kon het niet geloven. Het was zo’n aparte, gekke ervaring. Maar het is toch geweldig dat je met radio zoiets voor elkaar kan krijgen en dat dat zo’n impact heeft.”

Giel Beelen, Gerard Ekdom en Wouter van der Goes in het Glazen Huis in 2004 / ANP

En impact had het zeker. Tot 2013 werd de opbrengst ieder jaar hoger en luisterden er steeds meer mensen „Het is bijna logisch dat het op een gegeven moment minder wordt”, denkt Van der Goes. „Maar geld is nooit het doel geweest. De dj’s gaan er altijd in met het idee ‘we gaan ervoor en we zien het wel’.”

Verbonden

Hij blikt terug op de eerste editie van Serious Request, waarbij het thema ‘Jouw druppel op een gloeiende plaat’ was. „We hadden niet het idee dat we problemen op gingen lossen, maar we wilden een bijdrage leveren. De hoeveelheid van het geld is nooit een doel geweest, alleen maar een gevolg.”

Inmiddels zit Van der Goes al lang en breed bij Radio 2, maar december blijft toch een speciale tijd. „Ik voel me nog steeds verbonden met het programma, ik ga eigenlijk ieder jaar wel even langs. Ik blijf op de achtergrond hoor, laat ze hun ding doen. Maar ik vind het een bijzonder moment om mee te maken en dat blijft het ook.”

Het feit dat NPO 3FM met De Lifeline een ‘nieuwe’ weg inslaat vindt Van der Goes gaaf. „Ze gaan opnieuw beginnen, net zoals wij dat in 2004 deden. En er zal vast het een en ander verkeerd gaan, maar dat hoort. En dat is ook goed.” Hij gokt erop dat de eerste dagen van Serious Request met argusogen bekeken zullen worden. „Veel mensen zullen op dag één al een mening hebben, maar daar moeten ze zich gewoon niks van aantrekken. Dit is echt super stoer.”