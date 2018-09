Geniet van nazomer; onstuimig herfstweer op komst

Steek de barbecue aan, duik het terras op, rijd naar het strand. Nu kan het nog. Vanaf vrijdag is het namelijk gedaan met de heerlijke nazomer. Het zonnetje en de aangename temperatuur maken plaats voor onstuimig weer.

Voor meteorologen begon de herfst al op 1 september, maar qua weerbeeld was daar weinig van te merken. Maar nu de astronomische herfst voor de deur staat (die gaat komende zondag in) krijgen we herfstweer voor onze kiezen. „Dat begint in de nacht van donderdag op vrijdag”, zegt Jaco van Wezel van Weeronline. „Dan breidt een regenfront zich over ons land uit en later op de vrijdag gaat de wind flink uithalen. In de kustgebieden kan er ook nog een klap onweer bij zitten.”

Zware storm

Over hoe hard de wind gaat waaien bestaat nog veel onzekerheid. De voorspellingen lopen uiteen van een flink briesje tot een zware storm. Van Wezel: „Soms zitten de weermodellen al dagen van tevoren op één lijn, maar dat is nu niet het geval. Ik denk dat we pas op donderdag en vrijdag goed kunnen zeggen hoe hard het gaat waaien. Als er een flinke storm komt, dan is de kans groot dat we daarna te maken krijgen met een hogedrukgebied en dus met mooi weer.”

Maar zo warm als dinsdag wordt het waarschijnlijk niet meer. In het zuidoosten van het land tikt het kwik de 29 graden aan. Dat is voor deze tijd van het jaar een hoge temperatuur, maar héél uitzonderlijk is het niet, volgens de meteoroloog van Weeronline. „Het is zes keer voorgekomen dat het zelfs 30 graden werd in het oosten van Brabant en Limburg. Maar een dag als vandaag is natuurlijk wel weer een hoogstandje. Als het in Den Haag vanmiddag volgens de verwachtingen 22,2 graden wordt, is het de op twee na warmste Prinsjesdag sinds de metingen die in 1951 begonnen.”

Er bestaat een kans dat we dit weekend te maken krijgen met flinke windstoten. Foto: ANP

Na de bloedhete zomer en de prachtige nazomer zal het voor veel mensen een flinke omschakeling zijn dat we het dit weekend moeten doen met windstoten, buien en hier en daar wat onweer. Want de temperatuur zal dalen tot rond de 16 graden. Op sommige plaatsen is dat dus een verschil van meer dan 10 graden. „Als het regent is het wellicht nog iets frisser”, zegt Van Wezel. „Dat komt allemaal door een hogedrukgebied dat wegtrekt en het lagedrukgebied bij Ierland, dat onze kant op komt. Dat zorgt vooral in het weekend voor echt herfstweer. Volgende week is de kans op neerslag met 30 procent een stuk lager.”

Het is dan ook niet uitgesloten dat we een herhaling van deze week krijgen met fraaie nazomerdagen. Van Wezel: „Vorig jaar was september herfstachtig en hadden we zelfs eind oktober nog prachtige dagen. Dat laatste kan ook dit jaar weer gebeuren.”

Maar eerst nog even door de zure appel heen bijten dit weekend. Hoewel er natuurlijk ook mensen zijn die juist op herfstweer zitten te wachten.