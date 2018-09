Geen glazen huis meer, 3FM Serious Request verandert

3FM gooit het roer om dit jaar met haar Serious Request. Het karakteristieke Glazen Huis moet het veld ruimen voor een nieuw concept, namelijk Serious Request: De Lifeline.

Meerdere doelen

Met Serious Request 2018 wordt niet voor één doel geld opgehaald, maar voor maar liefst drie goede doelen. Er zal wederom geld verzameld worden voor het Rode Kruis. De opbrengst gaat naar zowel reanimatiecursussen, bescherming bij natuurgeweld als noodhulp bij conflicten.

Ook gaan de dj's het land in, om de acties in verschillende steden te belichten. Hierbij lopen ze van actie naar actie en daarbij 24/7 radio maken. „Je hoeft niet meer naar het Glazen Huis toe, wij komen naar jou toe", zegt 3FM-dj Sander in zijn ochtendshow. De thuisbasis is Tivoli Vredenburg in Utrecht, waar de hele week een festival wordt georganiseerd. Daar is ook een mogelijkheid om geld te doneren.

Nagellakheld Tijn

Het is de bedoeling dat Nederland massaal zelf aan de slag gaat om geld op te halen, iets waar de afgelopen jaren al steeds meer nadruk op kwam. Serious Request 2016 stond bijvoorbeeld in het teken van nagellakheld Tijn, die met zijn actie miljoenen euro's ophaalde voor het goede doel.

De afgelopen dagen werd er op de Instagram en Twitterpagina van 3FM al volop geteased naar de nieuwe invulling van de actie. Zo werd een paar dagen geleden al duidelijk dat de sapjes zouden verdwijnen en er meer dj's actief zouden zijn dan in vorige edities.

Wie er precies het land ingaan is nog onduidelijk. Dj Sander laat weten dat hij bijvoorbeeld zowel gedropt kan worden, als verslag kan gaan doen in de actie-week. Serious Request 2018 vindt plaats van 18 tot en met 24 december.

Met de nieuwe opzet komt er een einde aan de jarenlange traditie, waarbij drie dj's zich zes dagen lieten opsluiten in het Glazen Huis. Ze aten daarbij niet en draaiden 24 uur per dag verzoeknummers. Het Rode Kruis koos ieder jaar een 'stille ramp', waar de dj's vervolgens geld voor inzamelden. De opbrengsten van Serious Request liepen al een aantal jaren terug.