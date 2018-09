'Foute' zin John Ewbank krijgt plekje in Van Dale

De beruchte zin 'De dag die je wist dat gaat komen is eindelijk hier', geschreven door componist John Ewbank, krijgt een vermelding in De Dikke Van Dale. En dat terwijl de componist vijf jaar geleden nog aardig onder vuur kwam te liggen om diezelfde zin: ,,Dit had ik niet zien aankomen'', reageert Ewbank.

De zin komt uit het Koningslied, geschreven ter ere van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Ewbank kreeg in 2013 het verwijt dat de bewuste zin volgens critci taalkundig niet klopte. Des te grappiger vindt de componist, die zijn lied uiteindelijk terugtrok, de bijzondere vermelding.

Ongebruikelijk, maar niet fout

Reden voor de vermelding is dat de zin de afgelopen vijf jaar flink populair is geworden in het Nederlandse taalgebruik. Ewbank noemt de zin een anglicisme, wat betekent dat het een constructie is die uit de Engelse taal is geleend. In het Engels is het namelijk 'the day you knew would come'. Maar volgens de Van Dale-hoofdredacteur, Ton den Boon, is de zin ook in onze eigen taal gewoon correct, zegt hij zondag op NPO Radio 5. „Het is een grammaticaal ongebruikelijke constructie'', bevestigt hij. „Maar niet verkeerd. In de 19e eeuw werd deze zinsvorm niet door de minsten gebruikt: onder meer schrijvers en dichters hanteerden deze constructie.''

Nieuw leven

Door alle kritiek op de zin heeft deze oudere constructie zich volgens Den Boon weer opnieuw een plek in het Nederlandse taalgebruik verworven. „De zin is nieuw leven ingeblazen en is weer een heel eigen leven gaan leiden.''