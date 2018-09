Fabrikant laat alle Stint-bakfietsen controleren

In het Belgische Mechelen zit een 47-jarige vrouw vast op verdenking van diefstal en brandstichting. De vrouwe werkte als schoonmaakster en had in het huis waar ze poetste iPads en laptops gestolen. Om dat te verdoezelen nam ze een drastisch besluit: ze stak het huis in brand.

Eerder deze maand wist de recherche van de Mechelse politie het verhaal te ontrafelen. „Er rees een vermoeden, daarom hadden we een branddeskundige ter plaatse gestuurd", vertelt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. „Hij bevestigde het vermoeden van de recherche." Niet veel later werd de schoonmaakster van de woning aangewezen als dader. „Er waren ernstige aanwijzingen dat de vrouw de brand had aangestoken. Dit omdat ze als laatste gezien was in de woning voor de brand", aldus Claessens aan het AD.

Onbewoonbaar