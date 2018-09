Ev Liu: Ik stem voor minder plastic

De Amsterdamse Ev Liu (31) zet zich al jaren in tegen de plastic soep en dat heeft haar een plek in de Duurzame Jonge 100 opgeleverd. Dit doet Liu onder andere met haar eigen bedrijf Straw By Straw. Dit bedrijf wil alle plastic rietjes in de horeca vervangen door een duurzaam alternatief. Zo draagt zij haar steentje bij en hoopt ze andere mensen te inspireren om ook te helpen in de strijd tegen het plastic. En het is van belang dat die boodschap niet alleen landt in de samenleving, maar dat ook de politiek zich bewust wordt van de noodzaak tot maatregelen. Daarom vindt Liu het van belang om ook daar haar stem te laten horen.

Verkiezingen Europa

Door te stemmen zet ze haar strijd tegen plastic voort. Liu weet als geen ander hoe belangrijk het is om van je te laten horen bij de verkiezingen. Volgend jaar zijn er in Nederland niet alleen verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen, maar ook verkiezingen voor het Europees Parlement. Op 23 mei 2019 om precies te zijn. Metro sprak Ev Liua, over haar strijd tegen plastic én over de Europese verkiezingen.

Jij gaat stemmen bij de Europese verkiezingen. Waarom precies?

Ik vind het heel belangrijk om betrokken te zijn. Europa voelt best ver weg. Ik denk dat als je gewoon je mening laat horen je in ieder geval nog iets van een connectie met Europa hebt.

Heb je deze passie om je in te zetten tegen plastic altijd al gehad?

Niet echt nee. Ik heb wel altijd een fascinatie voor de oceaan gehad. Als ik verschrikkelijke beelden van de plastic soep voorbij zie komen, vind ik dat gewoon heel erg, en ook heel erg niet meer van deze tijd. Dit ‘plastic is fantastic lifestyle’ komt voort uit de jaren ’50 toen wegwerpproducten het leven makkelijker maakten… Tijd voor verandering wat mij betreft.

Weg met de rietjes

Wat doe je zelf om de plastic soep kleiner te maken?

Ik doe heel vaak mee aan clean ups. Laatst heb ik er nog een georganiseerd. Daarnaast heb ik Straw By Straw opgericht. Dat is een bedrijf dat zich actief inzet om bijvoorbeeld plastic rietjes in de horeca te vervangen met een duurzaam alternatief. Op die manier hoop ik mensen te kunnen inspireren om ook iets bij te dragen want het is helemaal niet zo moeilijk.

Merk je dat mensen openstaan voor Straw By Straw?

Ik word iedere dag benaderd door mensen die geïnteresseerd zijn. Zeker de afgelopen paar maanden is dat steeds harder gegroeid. Men is op zoek naar manieren om duurzaam te ondernemen en te leven.

Heb je het idee dat Europa op het moment genoeg doet op het gebied van plastic?

Er is een plasticstrategie vanaf volgend jaar juni. Dit houdt in dat wegwerpproducten van plastic helemaal verboden worden. Ik ben blij dat er actie is ondernomen. Daarnaast denk ik dat er een oplossing gevonden moet worden voor de visserijen. Visnetten behoren tot de grootste vervuilers van de oceaan. Daar heb ik op grote schaal nog geen oplossing voor gezien.

Geen plastic meer mogen gebruiken?

Denk je dat Europa op het gebied van plastic een verschil kan maken?

Als er nieuwe wetten en regels komen zeker. Als je kijkt naar de genoemde plasticstrategie, dan maakt dat echt een verschil. Mensen leven nu met het idee dat ze volgend jaar geen plastic producten meer mogen gebruiken. Ze moeten een alternatief gaan zoeken. Het dwingt bedrijven om vooruitstrevender en duurzamer te denken.

Volgend jaar mogen we met zijn allen weer naar de stembus. Waarom vind jij het belangrijk dat iedereen gaat stemmen bij de Europese verkiezingen?

Uiteindelijk leven we allemaal in Europa. Er worden allerlei wetten en regels ingevoerd waar iedereen mee te maken krijgt. Daarom is het belangrijk dat je laat horen voor welke kant je kiest.

Mening laten horen

Heb je die betrokkenheid altijd al belangrijk gevonden?

Ja, als je niet gaat stemmen dan gaan andere mensen dingen voor je bepalen. Als je niet hebt gestemd, vind ik dat je ook niet over dingen mag klagen als zaken anders lopen dan je verwacht.

Ikstemdezekeer.eu

Je kunt vanaf 26 september bij je aanmelding op ikstemdezekeer.eu aangeven waar je je persoonlijk voor wilt inzetten. Kies jij voor ‘ik stem tegen plastic’?

Ja. Ik vind dat er wat aan de plastic soep moet worden gedaan. De oceaan zit al vol met plastic en het is schandalig dat we nog niet duurzaam leven. Het is een verantwoordelijkheid voor mijn eigen toekomst om hier wat tegen te doen, met een relatief simpele stap.

Wat zou je willen zeggen tegen de mensen die het idee hebben dat hun stem toch geen meerwaarde heeft?

Als iedereen er zo over denkt dan maakt het inderdaad niks uit. Ik denk dat als je op iemand stemt, het echt wel verschil kan maken. Hoe meer mensen op een bepaalde partij stemmen, hoe meer de politiek die richting op werkt. Als je niet stemt weet je zeker dat er niks gaat veranderen.

Met haar bedrijf Straw by Straw heeft Ev Liu een duurzaam alternatief voor plastic rietjes.

