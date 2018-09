Een stilte-uurtje in de AH: winkelen zonder prikkels

Boodschappen doen zonder al te veel prikkels om je heen? Vanaf dinsdagochtend kan dat bij de Albert Heijn in Sint-Michielsgestel, zij beginnen namelijk met een stilte-uurtje. Dat uurtje is bedoeld voor mensen met bijvoorbeeld autisme of anderen die (over)gevoelig zijn voor prikkels, zodat zij rustig hun boodschappen kunnen doen.

Het idee komt overwaaien uit Engeland, vertelt Eva Mennes, assistent-bedrijfsleider van het Brabantse filiaal. Voor zover bekend is het voor het eerst dat een Nederlandse supermarkt rekening houdt met klanten met autisme. Tussen 08.00 en 09.00 zijn er geen hinderlijke geluiden te horen. De achtergrondmuziek en kassageluiden gaan uit, de lichten worden gedimd. Ook zijn geen vakkenvullers actief.

Storende prikkels

Mennes nam, na het lezen in het Eindhovens Dagblad over een soortgelijk Brits idee, contact op met de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en vroeg om een lijst van storende prikkels. „Daarop hebben ongeveer 25 mensen gereageerd en de lijst was behoorlijk lang", zegt ze tegen Omroep Brabant. „Ze kwamen met meer dan honderd punten, waarvan sommige elkaar wel overlappen."

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) reageert enthousiast. „Super goed dat ze dit gaan doen", aldus NVA-ambassadeur Jasper Wagteveld. Al blijft een bezoek aan een supermarkt hoe dan ook een uitdaging volgens hem.

Eerste filiaal

In het AH-filiaal van Sint-Michielsgestel komen volgens Mennes relatief veel klanten met autisme. Dat komt doordat er meerdere afdelingen van het instituut Kentalis in de buurt liggen. „Zij zijn onder andere gespecialiseerd in beperkingen op de gebieden zien, horen en communicatie'', zegt Mennes. „Daarom is het ook slim dat ons filiaal hier als eerste in Nederland mee begint. Maar als deze pilot slaagt, zullen er ongetwijfeld meerdere Albert Heijn-vestigingen volgen'', zegt ze hoopvol.