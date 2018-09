Donderdag geen post- en pakketbezorging door staking

Jaarlijks reizen duizenden jagers af naar Afrika met maar één doel: een dier uit de Big Five schieten. Dat tot woede van veel celebrities waaronder Doutzen Kroes, die zich van het weekend nog uitliet over een vrouw die trots poseerde met een zelf gedood luipaard. Amerikanen betalen grof geld voor de jacht op een olifant of neushoorn. In Nederland zijn echter weinig jagers die deelnemen aan deze ‘trofeejachten’.

Vraag

,,Onder jagers in Nederland wordt de vraag naar jagen op de Big Five steeds kleiner. Ik krijg hoogstens één keer in de twee jaar de vraag of ik een jachtreis voor de Big Five kan organiseren”, stelt Wim van Remortel, zelf jager en eigenaar van een bedrijf dat jachtreizen organiseert. ,,Op dit moment zijn er ongeveer 30.000 jagers in Nederland. Slechts enkele honderden van deze jagers maken jaarlijks een jachttrip naar Zuid-Afrika.”