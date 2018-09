De 16-jarige leerling die vanochtend in Roermond schoten afvuurde, had een klein kaliber geweer, een gasalarmpistool, twee messen en een bijl bij zich. Door de schoten die hij afvuurde raakte niemand gewond. Een gasalarmpistool is een pistool dat echt lijkt, maar dat geen kogels afvuurt. Het wapen maakt alleen een hele harde knal, die niet te onderscheiden is van een echt pistoolschot. Het wordt gebruikt als afschrikwapen, voor filmproducties, en soms als startpistool voor sportwedstrijden.

De politie bevestigt dat er naast de bijl ook messen bij de jongen zijn aangetroffen. Zij gaan er op basis van de nu beschikbare informatie vanuit dat er sprake zou zijn van een ruzie tussen de verdachte en een medescholier. Het onderzoek naar of dit ook echt waar is, is in volle gang.

Rond half negen vanochtend kwam de jongen aan bij de school, waarna hij een vuurwapen en een bijl tevoorschijn haalde. De leerling loste volgens de politie zowel buiten als binnen de school van het Kennis- en Expertisecentrum (KEC) de Donderberg enkele schoten. Het KEC is een centrum voor speciaal onderwijs en zorg. Leraren van de school probeerden ondertussen om met hem in gesprek te blijven. Enkele minuten nadat de politie was gebeld, waren de eerste politieagenten bij de school waar zij de jongen buiten wisten te overmeesteren.

Woning doorzocht

De politie heeft vrijdagmiddag de woning doorzocht van de zestienjarige scholier. De politie nam er onder meer messen, pepperspray, en digitale gegevensdragers zoals computers en tablets in beslag. Tijdens het doorzoeken van de woning werd niemand aangehouden.

Volgens getuigen vond de inval plaats in de woning van de jongen in het Limburgse grensplaatsje Koningsbosch, maar om privacyredenen wil de politie dat niet bevestigen. De jongen wordt verhoord. Over het motief kon de politie nog niets zeggen.

Heel dapper

Burgemeester Rianne Donders bezocht volgens RTL vanmiddag de school, zij zegt dat de docenten van het Kennis- en Expertisecentrum (KEC) in Roermond 'heel dapper' zijn geweest. ,,Dat is iets om heel trots op te zijn" zei Donders daar. De school heeft aan alle ouders een brief meegegeven over het incident vanmorgen. Vrijdag zijn er geen lessen meer, op zaterdag is er een besloten informatiebijeenkomst voor alle ouders, waar ook slachtofferhulp bij aanwezig is. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op wat er is gebeurd en hoe er is gehandeld.

Voor de kinderen die aanwezig waren tijdens het incident is vrijdag al slachtofferhulp ter plaatse. Zij worden opgehaald door hun ouders. Ze waren erg geschrokken, maar naar omstandigheden gaat het goed. Maandag is de school weer open en zal er extra aandacht zijn voor ondersteuning en zorg voor alle kinderen en medewerkers waar nodig, schrijft de school in een mail aan de ouders.