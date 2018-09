Dit is wat we nu weten over de ramp in Sulawesi

Het aantal doden dat is gevallen bij een aardbeving en een vloedgolf in het noordwesten van het Indonesische Sulawesi is enorm. Zondagmiddag is het aantal slachtoffers tot boven de achthonderd gestegen. De autoriteiten meldden dat er al 832 doden zijn geteld, maar dit getal is slechts een schatting. Er zijn veel meer slachtoffers, die nog niet gevonden zijn. De aardbeving die vrijdag plaatsvond had een kracht van 7,4; een half uur daarop volgde een tsunami.

Vrees voor duizenden slachtoffers

Volgens een woordvoerder van de rampenbestrijding zijn de meeste doden gevallen door de tsunami die op de aardbeving volgde. Ook zijn er zeker vijfhonderd mensen gewond geraakt bij de natuurramp. De Indonesische vicepresident Muhammad Jusuf Kalla heeft gezegd dat hij vreest voor duizenden slachtoffers van de ramp.

Veel buitenlanders zijn er vooralsnog niet bij de ramp betrokken: er waren vrijdag naar schatting zestig buitenlanders in de provinciehoofdstad Palu, waar ongeveer 300.000 mensen wonen. Maar het aantal slachtoffers buiten de stad Palu is nog niet eens geteld. Volgens een ooggetuige die aan Jakarta Post zijn verhaal deed, lagen er bij de kust buiten de stad ,,overal lijken." Hij meent ook dat alle bebouwing langs de kust is verwoest.

Een familie slaapt voor een restaurant in Palu. Duizenden mensen zijn dakloos geworden. / ANP

Ook in Palu zelf is geen duidelijk zicht op het aantal slachtoffers. Een bekend hotel daar, Roa Roa, is ingestort. Reddingswerkers gaan zondag door de puinhopen op zoek naar hotelgasten van de vijftig kamers. Volgens een internetmelding naar de Jakarta Post zijn zeker drie andere hotels in Palu tijdens de ramp ook verwoest; het Mercure, het Sya Regency Palu en de Tora-Tora Inn.

De luchthaven van Palu is zondag heropend, alhoewel een verkeerstoren ontbreekt. De laatste man die daar werkte, de 21-jarige Anthonius Gunawan Agung, is volgens Indonesische media zaterdag aan zijn verwondingen overleden. De verkeersleider wordt geroemd omdat hij op zijn post bleef toen de aardbeving begon. Hij wachtte met zijn vlucht uit het rammelende bouwwerk tot na de start van een vliegtui en sprong toen van vierhoog naar beneden.

Reddingsmedewerkers verplaatsen lichamen van slachtoffers. / ANP

Wat weten we van Sulawesi?

Sulawesi wordt ook wel Celebes genoemd en ligt in het midden van Indonesië. Het eiland is in oppervlakte ongeveer zo groot als Groot-Brittannië en er wonen ongeveer net zoveel mensen als in Nederland: meer dan 17 miljoen. Het bestaat uit vier schiereilanden, met bergtoppen en actieve vulkanen.

Sulawesi wordt vaker getroffen door aardbevingen, maar in de recente geschiedenis hebben die nooit zoveel levens gekost als de beving van vrijdag. In het jaar 2000 kwamen er 46 mensen om het leven door een aardbeving. In 1968 kostte een net zo zware beving, met een kracht van 7.4, ruim tweehonderd mensen het leven op het eiland.

De bevolking leeft vooral van de landbouw. Toerisme is er ook wel, maar het eiland hoort niet tot de populairste bestemmingen van Indonesië. Bezienswaardigheden zijn onder meer het natuurschoon en het voormalige Fort Rotterdam, dat in de zeventiende eeuw zijn naam kreeg van Nederlanders die het innamen en ombouwden. Aan de kust zijn overal stranden en koraalriffen.

Chaos op het eiland

Ondertussen is er chaos uitgebroken op het eiland. Gedetineerden in een gevangenis op Sulawesi hebben in de inrichting vernielingen aangericht en brandgesticht toen ze niet naar familie mochten gaan zoeken. De onrust was in Donggala, een van de eerste plaatsen op het Indonesische eiland die vrijdag door de tsunami werd getroffen.

Gedetineerden eisten dat ze verlof kregen om mogelijk getroffen familie te traceren en te helpen. De gevangenisleiding weigerde dit, waarop de rellen uitbraken. Beelden en meldingen van de nieuwssite Kompas.com tonen dat talrijke gevangen zich voor de brandende inrichting hebben verzameld.

Door de aardbeving is vrijdag ook de gevangenis in het zuidoostelijker gelegen Palu verwoest. Daar zijn sindsdien naar schatting de helft van de 560 gevangenen spoorloos.

Reactie van de koning

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben in een officiële reactie op de natuurramp op het Indonesische eiland Sulawesi hun medeleven betoond.

,,De verwoestende gevolgen van de aardbeving op Sulawesi en de tsunami daarna worden steeds duidelijker. Het natuurgeweld heeft veel slachtoffers geëist. Wij leven mee met de getroffen families en zijn in gedachten bij hen. Allen die te midden van deze ontreddering hulp bieden aan de mensen die in nood zijn, wensen wij kracht toe”, aldus de verklaring van koning Willem-Alexander en koningin Máxima zondagmiddag.