Deze man haalt geld op door middagdutjes met katten

Slapend de wereld verbeteren, klinkt dat niet als muziek in je oren? Het is in ieder geval niet onmogelijk, zo blijkt uit het verhaal van de Amerikaanse Terry Lauerman (75). Door middagdutjes te doen met katten, haalde hij een enorm bedrag op voor een asiel.

Vrijwilligerswerk

Lauerman gaat iedere dag naar het kattenasiel, in het Amerikaanse plaatsje Green Bay, waar hij vrijwilliger is. Gemiddeld brengt hij daar drie uur per dag door. Hij borstelt en knuffelt katten, maar wil er af en toe nog eens bij in slaap vallen.

Van de slapende vrijwilliger zijn foto’s gemaakt die vervolgens op Facebook zijn geplaatst. Een wijze zet: het bericht ging viraal en leverde het asiel enorm veel positieve publiciteit op.

Ondertussen heeft Lauerman de bijnaam ‘Cat Grandpa’ gekregen. Hij heeft al zoveel fans, dat er inmiddels massale donaties worden gedaan. „Normaal doneren mensen in één maand ongeveer 3000 euro", vertelt eigenaresse Elizabeth Feldhausen aan de Huffington Post. „Maar nu haalden we in een week opeens 25.000 euro op.”

Door de vele aandacht wordt het kattenasiel overspoeld met aanvragen van mensen die er ook vrijwilligerswerk willen doen.