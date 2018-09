‘De Katholieke Kerk zet mij neer als krankzinnig'

De Rooms-Katholieke kerk krijgt de laatste tijd veel kritiek over zich heen. NRC ontdekte dat twintig van de 39 Nederlandse hoge kerkbestuurders tussen 1945 en 2010 betrokken waren bij misbruikdossiers in de Katholieke kerk.

Klaas Dijkhoff en Albert Verlinde lieten maandag weten dat ze de Rooms-Katholieke kerk verlaten. De fractievoorzitter van de VVD is kwaad op kardinaal Wim Eijk, die hem in een interview in het AD het sluiten van kerken verweet. In navolging besloot ook presentator Albert Verlinde zich uit te schrijven. „Ik ben er eigenlijk ook wel klaar mee”, zei hij maandagavond in Pauw.

'Naar de psychiater'

Ylse (50) is „er ook helemaal klaar mee”. Een interview in Volkskrant met de Nederlandse priester Antoine Bodar van een paar weken geleden was voor haar de druppel. „Ik had Bodar wel hoog zitten, ik vond het een sympathieke man. Maar toen ik las dat hij zei dat je naar een psychiater moet als je in het verkeerde lichaam zit, was het voor mij klaar.”

Ylse is een vrouw met een transgenderverleden. „Door Bodar word ik nu neergezet als krankzinnig. Mijn moraal zei daarom meteen: bij die club wil ik niet langer horen. Ik heb me direct uitgeschreven.”

Misbruikschandalen

Mireille de Vreeze (33) baalt van al het negatieve nieuws rondom de Katholieke kerk. „Nee, het is niet goed te praten wat er gebeurt”, zegt De Vreeze, die zich actief inzet voor de katholieke kerk in Bolsward. „Maar ik laat mijn geloof daar niet door beïnvloeden. Ik heb niets met de misbruikschandalen te maken. Als een misbruikschandaal zich in een school voordoet, zou alleen de school worden aangepakt. Nu wordt meteen de hele religie in een kwaad daglicht geplaatst.”

Ylse ziet dat anders. „Er wordt totaal geen verantwoordelijkheid genomen door de Rooms-Katholieke kerk”, vindt zij. „Als kindermisbruik zich voordoet bij een voetbalclub, kan de club wel opdoeken. Maar hier kunnen priesters gewoon van de ene naar de andere parochie gaan, en verder gaan waar ze mee bezig waren. Die mensen hebben zelf een psychiater nodig.”

Ingewikkeld

Voor de Vreeze voelt de kerk als haar thuis. Op haar achtste werd ze misdienaar, een soort hulp van de priester. Tot vorig jaar, want toen ging ze voor zeven maanden het klooster in. „Daar ontdekte ik dat ik mijn eigen weg moet zoeken met mijn geloof en in mijn leven.”

Sommige dingen vindt ze namelijk wel lastig. „Ik val op vrouwen en dat is binnen de kerk wel een ingewikkeld punt”, legt ze uit. „Maar ik zie het niet als fout, en in mijn gemeenschap is het gelukkig geen probleem. Ik ben er open over en heb nog nooit een wanklank gehoord. Ik mag zondags gewoon blijven meedoen met de eucharistieviering. De priester zal niet zeggen dat het mag, maar hij verbiedt het ook niet. Hij laat de keuze aan mij, en dat is fijn.”

*Wegens privacyredenen is de achternaam van Ylse gefingeerd. Haar achternaam is bij de redactie bekend.