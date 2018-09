Das pech, supermarkt weg

Nederlanders zijn koplopers in het online boodschappen doen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor het eerst in zestien jaar tijd doen we de wekelijkse boodschapjes zelfs vaker online dan het Verenigd Koninkrijk, terwijl ze daar al jaren voorloper en voorstander van het online boodschappen doen zijn.

Minder flexibel

De 26-jarige Jimmy uit Utrecht kan niet meer zonder zijn Albert Heijn bestellingen. „Ik bestel eens in de twee/drie weken voor zo’n 85 euro en dan kan ik wel weer even vooruit.” Bij hem in de buurt zit alleen een Spar, die hij te duur vindt. „Ik kom soms nog wel eens in een supermarkt, maar dat is dan vooral om verse groenten of een pak melk te halen.”

„Het is vooral fijn dat ik zoveel tijd bespaar. Vroeger ging ik iedere dag even naar de supermarkt, gewoon om te kijken wat ik die avond zou eten. Nu heb ik dat vorige week al bepaald en hoef ik alleen mijn koelkast open te doen.” Het enige minpuntje is de flexibiliteit. „Soms zou ik wel eens spontane eetplannen willen maken, maar dat zou betekenen dat ik veel voedsel weg zou moeten gooien en dat vind ik zonde.”

Bezorgservice

Het online boodschappen doen zit in de lift. Tot grofweg 2006 werd er nauwelijks online ingekocht, maar daarna is er een gestage stijging te zien. Vanaf 2013 neemt het aantal mensen dat online eten inkoopt zelfs sterk toe en in 2017 koopt 29 procent van de Nederlanders online boodschappen in. Ter vergelijking: gemiddeld bestelt veertien procent van de inwoners van de Europese Unie zijn boodschappen.

Een interessante ontwikkeling op boodschapgebied, waar de supermarkt maar al te graag op inspeelt. Albert Heijn, Jumbo; allemaal hebben ze een bezorgservice. Er zijn zelfs supermarkten die alleen maar bezorgen, zoals Picnic bijvoorbeeld. Is dat bezorgen de toekomst en verdwijnt de supermarkt uit het vertrouwde straatbeeld?

Online in de lift

Daar hoef je je volgens retaildeskundige Paul Moers geen zorgen over te maken. „Supermarkten gaan beslist niet verdwijnen.” Toch zit er wel degelijk groei in online. „De omzet van online boodschappen is het afgelopen jaar door de één miljard euro gegaan. Je ziet dat er wel degelijk geld in omgaat.” Ter vergelijking noemt hij de omzet van de normale supermarkten, dat ligt namelijk op 35 miljard euro. „Online boodschappen doen gaat een normale supermarkt niet vervangen, het is meer de vraag hoe het gebruikt kan worden om winst te maken.”

Supermarkt Albert Heijn speelt al jaren in op deze trend: ze bezorgen al jaren boodschappen na online bestelling. Woordvoerster Anoesjka Aspeslag vertelt dat er duidelijk een groei te zien is in de afgelopen jaren. „Jaarlijks stijgt het percentage van mensen dat online boodschappen doet met zo'n 25 tot 30 procent." Maar het blijft een klein deel van de totale boodschappen. „Negentig procent van de Nederlanders doet zijn boodschappen nog in de supermarkt." De appie is voorlopig nog niet weg.

Het boodschappen doen wordt vandaag de dag ook steeds makkelijker gemaakt. Er zijn al jaren scanners aanwezig, waarmee je zelf je boodschappen kunt scannen tijdens het rondlopen. In opkomst zijn de zelfscankassa’s, waarbij er geen cassière meer aan te pas komt. In de toekomst moet dat volgens Moers nog makkelijker worden: je telefoon registreert je boodschappen en schrijft het geld van je rekening af.

Inspiratie

Moers denkt dat supermarkten simpelweg te belangrijk zijn, om vervangen te worden door een online platform. „Je ziet dat de gemiddelde afstand tot een supermarkt in Nederland zo’n 900 meter is, in het westen zelfs 600 meter. De winkels zijn tegenwoordig tot laat en ook op zondag open. Dat maakt boodschappen doen erg makkelijk.” Daar komt nog bij dat mensen het volgens hem oprecht leuk vinden om eten te halen. „Nederlanders vinden het leuk om rond te dwalen in een supermarkt en inspiratie voor bijvoorbeeld het avondeten op te doen.” En dat gaat volgens Moers niet veranderen.

„Er zit een plafond aan de groei van online, en dat plafond is binnen nu en vijf jaar bereikt”, aldus Moers. Hij kijkt daarbij naar Engeland, waar ze eerder gestart zijn met online food en waar ook eerder de rek eruit lijkt te zijn. „Engeland is vaak de voorbode voor de rest van Europa en daar is de groei verdwenen. Dat gaat in Nederland ook gebeuren.”