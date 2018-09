Celstraf oud-raadslid D66 voor ontucht met 14-jarige

Een oud fractievoorzitter van D66 in de gemeente Capelle aan den IJssel is door de rechter veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk. Hij kreeg deze celstraf opgelegd na misbruik van een 14-jarige jongen. Op de bewuste avond drogeerde Nico V. de jongen met meerdere middelen, waarna hij de tiener verkrachtte samen met zijn ex-partner.

Eerder werden er al twee anderen veroordeeld voor het misbruiken van dezelfde jongen. De ex-partner van de Nico V. kreeg twee jaar gevangenisstraf opgelegd en een 53-jarige huisarts uit Rotterdam moet 18 maanden achter de tralies, waarvan zes voorwaardelijk, aldus AD Rotterdams Dagblad.

Misbruikzaak

De 46-jarige man uit Capelle aan den IJssel wordt verweten dat hij samen met zijn 43-jarige ex-partner een jongen van 14 heeft gedrogeerd en verkracht. Ze kwamen met het slachtoffer in contact via een datingssite voor homoseksuelen.

Het destijds 14-jarige slachtoffer wilde zijn geaardheid verkennen en ging hiervoor naar een datingsite voor homo's, hier raakt hij met V. aan de praat. De twee besluiten elkaar te ontmoeten in de woning van Nico V. en Shailendre R. Daar gaat het al snel mis. Het slachtoffer krijgt drie pillen toegediend, waarna hij een gewillig slachtoffer voor V. en R. wordt. Uit bloedtest blijkt dat de jongen de stof 3-MMC. (een stimulerend middel) en een op Viagra lijkende substantie in zijn lijf had. Deze cocktail, samen met een derde ongedefinieerde stof, zorgt ervoor dat hij machteloos werd. Hier maakten de daders gebruik van door hem urenlang te misbruiken en te verkrachten.

De ex-partner van V. bekende begin dit jaar alle feiten die hem werden aangerekend, hierdoor kreeg hij een lagere straf opgelegd. De mannen waren zelf ook onder invloed van drugs en R. verklaarde dat er die 'avond geen remmen waren'. Nico V. zelf ontkende juist dat er sprake was van misbruik en heeft zijn kaken de hele strafzaak lang stijf op elkaar gehouden. De oud-fractievoorzitter is niet alleen veroordeeld voor ontucht met een minderjarige, maar had ook kinderporno op zijn computer staan.

Voor het slachtoffer was de nacht met de mannen een traumatische ervaring. Zijn moeder vertelde in de rechtbank dat zijn hele leven beschadigd en verpest is. Ook moest hij een zware hiv-kuur ondergaan na de nacht van het misbruik.

Huisarts

Het voormalige koppel Nico V. en Shailendre R. zijn niet de enige daders in dit verhaal. Ook een 53-jarige huisarts uit Rotterdam moest voor de rechter verschijnen, hij krijgt voor soortgelijke feiten anderhalf jaar gevangenisstraf opgelegd en zes maanden voorwaardelijk. Voor deze arts was de zaak pijnlijk; hij leidde een dubbelleven en had een vrouw en kinderen. Zij wisten niet dat hij seks zocht met mannen via datingssites en dat hij minderjarigen misbruikte.

De Rotterdammer misbruikte het slachtoffer samen met een mede-verdachte die al eerder werd veroordeeld en nog een derde man van wie de indentiteit niet bekend is. Het wordt de huisarts, die in Rotterdam-Oost een praktijk had, zwaar aangerekend dat hij als medische professional als geen ander zou moeten weten wat de gevolgen van seksueel misbruik van een minderjarige kunnen zijn. Nadat er gruwelijke details over de zaak tijdens de zitting naar boven kwamen, besloot zijn compagnon direct dat hij niet langer welkom was in de praktijk.

Deze misbruikzaak is nog niet ten einde, later dit jaar staan nog twee andere mannen terecht voor ontucht met de jongen.