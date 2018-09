Een meerderheid van de Senaatscommissie voor Justitie heeft gestemd voor de kandidatuur van Brett Kavanaugh als lid van het Amerikaans hooggerechtshof. De voltallige Senaat moet nu beslissen of hij de functie, waarvoor president Donald Trump hem heeft genomineerd, inderdaad krijgt. Kavanaugh is in opspraak gekomen door beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens zijn tienerjaren.

De elf Republikeinse commissieleden spraken vrijdag uiteindelijk hun steun uit, onder wie Jeff Flake, die lang twijfelde. Hij maakte zich echter wel sterk voor een week uitstel om de FBI de gelegenheid te geven de aantijgingen tegen Kavanaugh te onderzoeken.

De vraagt of Brett Kavanaugh nog wel zitting mag nemen in het machtige Amerikaanse hooggerechtshof aangezien hij door drie vrouwen wordt beschuldigd van seksueel misbruik houdt Amerika bezig.

Senator Jeff Flake

Na het verhoor van Kavanaugh, gaf Jeff Flake aan dat hij na een tijdje twijfelen eruit is: hij neigt er naar om vóór de aanstelling te stemmen. Vlak nadat de positie van Flake was aangekondigd, werd de senator zelf onmiddellijk geconfronteerd met woedende demonstranten die hem agressief ondervroegen en schreeuwden naar de senator terwijl hij in een lift wachtte.

De Republikeinse senator Flake worstelde al met zijn geweten over het al dan niet steunen van de genomineerde opperrechter, maar twee vrouwen maakten hem dat nog even extra pijnlijk. De vrouwen die zelf slachtoffer zeiden te zijn van een aanranding, zetten Flake klem in de lift van het Amerikaanse congres op Capitol Hill en smeekten hem terug te komen op zijn voornemen Kavanaugh toch het voordeel van de twijfel te geven.

'Kijk me aan'

,,Wat je nu tegen alle vrouwen in Amerika zegt, is dat ze er niet toe doen. Ze moeten het maar voor zich houden want als ze de waarheid vertellen ga je die man toch aan de macht helpen.” Meerdere filmploegen leggen de ongemakkelijke scene vast. Een vrouw smeekt de senator op zeker moment haar aan te kijken. ,,Kijk me aan en zeg me dat het niet uitmaakt wat mij is overkomen”, zegt de vrouw.

Politieke hetze

De verhoren in de Amerikaanse Senaat van Brett Kavanaugh, kandidaat voor het Hooggerechtshof vinden plaats omdat Kavanaugh wordt beschuldigd van seksueel misbruik door onder andere Christine Blasey Ford. Het misbruik zou plaats hebben gevonden in 1982 toen ze beiden op de middelbare school zaten.

Toen Kavanaugh aan het woord kwam, noemde hij het een politieke hetze van de Democraten. ,,Dit bevestigingsproces is een nationale schande geworden'', sprak hij over zijn nominatie die door de Senaat moet worden goedgekeurd. Toen hem werd gevraagd of hij schuldig is aan de beschuldigingen van de drie vrouwen, was hij helder. ,,Ik heb dat nog nooit bij een vrouw gedaan. Niet bij haar en bij niemand anders. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat dr. Ford door iemand anders is aangerand, maar niet door mij." Kavanaugh zei de derde vrouw die hem beschuldigde niet te kennen. Hij werd emotioneel toen hij het had over de impact die de beschuldigingen hebben op zijn familie.