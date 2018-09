Boyd (26) bouwt met zijn vrienden een eigen straat

Er zijn steeds meer gemeentes die inzien hoe belangrijk jongeren zijn voor de leefbaarheid van hun regio. Ze geven jongeren daarom de kans om zelf hun straat te laten bouwen. Geen projectontwikkelaar die de leiding heeft, maar de groep die met elkaar bepaalt hoe de woningen eruit komen te zien.

Vrienden

Boyd Denkers (26) uit Hengelo heeft drie jaar gezocht naar een woning voor met zijn vriendin, maar tevergeefs. Zijn redding was een oproep van de gemeente Bronckhorst, waar Hengelo onder valt. Die stelde vijf straten beschikbaar voor jongeren, zodat zij hun eigen woning kunnen laten bouwen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Dat betekent: zelf de leiding mogen nemen, maar ook: de tijd hebben.

„We zijn heel dankbaar dat we dit aanbod van de gemeente hebben gekregen”, zegt Denkers die met zijn vriendengroep werd ingeloot voor vijf nieuwe woningen. „Hoeveel jongeren kunnen zeggen dat ze binnenkort in een splinternieuwe woning wonen? En dan ook nog eens met vrienden als buren.”

Druk maken over dakgoten

Ook Els van den Oord (27) uit het Brabantse Spoordonk is haar gemeente dankbaar. Ze krijgt deze week de sleutel van haar eigen woning, onderdeel van een wijk met twintig nieuwe starterswoningen. Drie jaar geleden schreef ze zich in en toen ze vervolgens hoorde dat ze was ingeloot, begon het proces van overleggen en regelen. „Dat was heel leerzaam”, lacht ze. „Je gaat je opeens druk maken over dakgoten en deuren.”

Els van den Oord (27) krijgt na drie jaar wachten woensdag de sleutel.

In totaal gaan er in de wijk 38 jongeren tussen de 25 en 30 jaar wonen. Van den Oord kent iedereen die er komt te wonen goed, want Spoordonk is een klein dorp met 2000 inwoners. „Ik woon er al mijn hele leven en hoopte dat ik er voorlopig ook zou blijven wonen. Zonder dit project was dat nooit gelukt.”

Hoe je overlegt met 38 mensen over de kleur van de stenen en dakpannen? „Je bouwt in een collectief, dus het is een kwestie van de meeste stemmen gelden”, lacht Van den Oord. Maar dat ziet ze niet als een belemmering. „Ik ben alleen maar enthousiast over bouwen in collectief. Het is goedkoper, omdat je veel tegelijk bij een aannemer kunt afnemen. En je komt ook nog eens terecht in een hele gezellige buurt.”

Een van de huizenblokken in Spoordonk, een paar maanden geleden.

Advies

De jongeren regelen bij bouwen in CPO in principe alles zelf, maar er is vaak wel een begeleider. Marco Vlemmix van Bouw in Eigen Beheer begeleidt de groep van Els van den Oord. „Ik adviseur en ondersteun de groep waar nodig”, zegt Vlemmix. „Denk bijvoorbeeld aan de onderhandelingen, het juridisch vastleggen van goede grond en de planning. Maar de groep trekt de kar en bepaalt.”

Vlemmix ziet bouwen in CPO als een mogelijke oplossing van het „grote probleem” op de woningmarkt. „Dit is aantrekkelijk voor zowel jongeren als krimpregio's. Het enige probleem is dat gemeenten soms geen grond beschikbaar stellen voor zulke initiatieven. Maar gelukkig beginnen ze daar steeds vaker de urgentie van in te zien.”