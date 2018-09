'Bewijs van justitie tegen Jos Brech is zwak'

Een 41-jarige man uit Barendrecht is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van veertig maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk, wegens het seksueel misbruik van zijn neefje en het bezit van grote hoeveelheden kinderporno. De man was leerkracht en heeft op 25 basisscholen gewerkt als invalonderwijzer. Hij had duizenden foto's van leerlingen, waarbij de camera veelal op de billen was gericht.

Misbruik van neefje

Julio V. wordt beschuldigd van het vier jaar lang ernstig misbruiken van zijn jonge neefje. Daar maakte hij foto's van, waarmee hij zich ook schuldig heeft gemaakt aan het maken van kinderporno. Daarnaast was de man in het bezit van veel kinderporno. In totaal had V. 174 duizend foto's en filmpjes van soms ernstige kinderporno met zeer jonge kinderen. Op de afbeeldingen werd zijn neefje herkend.