Australische aardbeiensaboteur blijkt jonge jongen

Australië is al een paar weken in ban van de beruchte naald-aardbeien. Overal in het land troffen mensen de scherpe voorwerpen aan in hun fruit, sommige pechvolgens moesten zelfs naar het ziekenhuis omdat ze er eentje hadden doorgeslikt. De autoriteiten sloegen groot alarm, iemand zou bewust mensen pijn willen doen met deze sadistische actie.

Woensdag blijkt de dader een stuk jonger te zijn dan gedacht, een minderjarige jongen heeft bekend dat hij naalden in de vruchten stopte omdat hij „een geintje uit wilden halen", dit bekende hij kort na zijn aanhouding aan de agenten.

'Strawberry saboteur'

De 'grap' heeft voor veel paniek gezorgd in Australië. Vanwege de media-aandacht voor de naald-aardbeien zagen copycats en andere twijfelachtige grappenmakers hun kans schoon om hetzelfde te doen. Hierdoor werden er in het hele land gevaarlijke aardbeien aangetroffen. Vanwege deze geintjes, wilde niemand nog aardbeien kopen. Het resultaat is dat er voor miljoenen aan vruchten moest worden weggegooid, omdat de mensen te bang waren om ze in huis te halen.

Op luchtfoto's is te zien hoe een gigantische hoop van acht bij drie meter, van minstens een meter hoog in de buurt van Brisbane is gedumpt. Een van de getroffen ondernemers meldt dat hij 25.000 dollar per dag kwijt is aan kosten om aardbeien weg te gooien die niemand meer wil. De zaak kwam begin deze maand aan het licht toen een man in het ziekenhuis behandeld moest worden nadat hij een vlijmscherpe vrucht uit zijn kwekerij had doorgeslikt. Hierdoor werd groot alarm geslagen; een sadistische kweker of supermarktmedewerker zou moedwillig aardbeien besmetten.

En het bleef niet alleen bij een slachtoffer, op steeds meer plekken werden de 'besmette' aardbeien aangetroffen. Consumenten zijn al wekenlang bang dat zij het volgende slachtoffer zullen worden. De vraag naar aardbeien kelderde en supermarkten haalden de doosjes uit de schappen. Het grootste slachtoffer naast de gewonden is de aardbeiensector en dan in het bijzonder de tuinders. De schade loopt in de miljoenen.

Niemand in Australië wil nog aardbeien kopen ©Facebook

Copycats

Commissaris Stuart Smith vertelt aan journalisten van DailyMail Australië dat de aanhouding van de jongen ergens in de 'afgelopen paar dagen' heeft plaatsgevonden. Deze jongen blijkt degene te zijn die als eerste een naald in aardbeien heeft gestopt, hij werd gesnapt in Newcastle toen hij hetzelfde 'grapje' probeerde uit te halen bij een banaan.

Omdat er over het land naalden werden aangetroffen in het fruit, stelt de politie dat er naar verwachting meerdere copycats actief zijn. Omdat de aangehouden jongen minderjarig is, zal hij volgens het jeugdstrafrecht worden vervolgd. Dit geldt echter niet voor meerderjarige daders. De politie looft een beloning van 100.000 dollar uit aan iedereen die meer kan vertellen over de sadistische fruitverpesters. Er kan hen een gevangenisstraf van maximaal tien jaar boven het hoofd hangen.

Er zijn in totaal op zeven verschillende locaties naald-aardbeien aangetroffen. Omdat er nog steeds copycats actief zijn, is de Australische aardbeienangst nog niet gesust. Zelfs de Australische premier Scott Morrison sprak over de zaak. Hij noemt de saboteurs idioten en vindt dat ze zeer streng gestraft moeten worden.