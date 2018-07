Zwembad-soap houdt gemoederen in Deventer bezig

Al vanaf april staat ‘ie er, het zwembad van drie bij vijf meter groot. Alle kinderen van het Rode Dorp in Deventer hebben er plezier van, maar daar kan binnenkort een einde aan komen. Het bad, dat in de voortuinen van twee huizen staat, moet namelijk weggehaald worden. Dat wil de woningbouwvereniging Rentree, die vreest voor beschadiging van de huizen mocht er iets mis gaan met het bad. De buurtbewoners weigeren echter het bad weg te halen en zo solidair als iedereen is, poppen nu overal in de buurt zwembadjes op.

Verplaatsen

Verkoeling voor de kinderen, dat is het enige dat de buurt voor ogen had toen het bad voor het eerst geplaatst werd. Half op de stoep, half in de tuin, niks aan het handje. Tot de gemeente langs kwam. Het zwembad mocht niet op het trottoir staan vanwege aansprakelijkheid voor de gemeente. De buurtbewoners vonden het vervelend maar konden zich uiteindelijk in de argumenten van de gemeente vinden. Het bad moest verplaatst worden naar eigen terrein. Duizenden liters water eruit, verplaatsen, duizenden liters water erin, klaar. De kinderen konden de luchtbedden weer van stal halen.

Of toch niet? Want voor het verplaatsen van het bad naar de voortuinen van twee huizen moest een muurtje afgebroken worden. En daar is de woningbouwvereniging Rentree niet van gediend. Bovendien is Rentree bang dat als er iets met het bad gebeurt, liters water de huizen in zal stromen en daar voor schade zorgt. Aan dat laatste hadden de buurtbewoners echter al gedacht. Dus voor het verplaatsen van het bad bouwden ze een constructie waardoor het water naar de straat zou stromen en niet in de huizen.

Elkaar in de gaten houden

Voor Rentree is het niet voldoende. Zij willen dat het bad verplaatst wordt naar een plein in de buurt. Maar dit willen de buurtbewoners absoluut niet. Want daar kan je niet doen wat nu wel gebeurt en dat is dat de kinderen constant in de gaten worden gehouden. Want zo werkt het in het Rode Dorp. Het is een echte volkswijk waar in de zomermaanden iedereen zo veel mogelijk buiten zit en elkaar in de gaten houdt. Er is echt contact tussen de mensen, zonder hulp van technische middelen.

En het zwembad staat er dan ook voor alle kinderen uit de buurt. Dus ook voor de kinderen waarvan ouders geen zwembadje kunnen betalen. En er zijn afspraken gemaakt. Heeft het kind geen zwemdiploma? Dan moet er een ouder mee komen. En als de avond valt, wordt het trappetje weggehaald en is het zwembad gesloten.

Solidair

Maar nu moet het bad weg. In een brief van Rentree staat dat dat moet voor vrijdag 6 juli. Er is namelijk geen toestemming gevraagd voor het bad en bovendien zou de helft van de buurt er tegen zijn. Dat blijkt niet waar. De buurtbewoners denken er dan ook niet over het bad weg te halen. Dat mag de woningbouwvereniging eventueel zelf komen doen. Eerst komen beide partijen nog bij elkaar om de zaak te bespreken.

Regionale media pikten het nieuwtje op. Daardoor verklaarden meer mensen in het Rode Dorp en andere Deventerse wijken zich solidair. Het gevolg is dat in allerlei wijken nu zwembadjes verschijnen. Bovendien roept iedereen elkaar op om hetzelfde te doen. En een ding is zeker, geen enkele inwoner van Deventer is van plan om de baden weg te halen.