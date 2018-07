Zuid-Afrikaanse stropers eindigen als leeuwensnack

Tenminste twee stropers zijn om het leven gekomen toen ze werden aangevallen en opgepeuzeld door een groep leeuwen in het Zuid-Afrikaanse Sibuya Game-reservaat. Mogelijk zou het zelfs om drie slachtoffers gaan. Dit is moeilijk te achterhalen aangezien er weinig van de mannen is overgebleven.

Nick Fox, de eigenaar van het wildpark, maakte dit donderdagmiddag bekend nadat er menselijke resten in zijn park werden aangetroffen eerder deze week, hij deelde zijn verhaal met HeraldLive. Op de plek waar de lichamen werden gevonden trof de politie tevens een jachtgeweer met een geluidsdemper, een bijl en kniptang aan.

Menselijke resten

„Als we kijken naar de schoenen en voorwerpen die op de plek vonden, weet ik zeker dat er twee - misschien drie stropers - om het leven zijn gekomen. De menselijke resten waren verspreid over een groot gebied waardoor het lastig was om alle bewijsstukken bij elkaar te krijgen", aldus Fox.

De parkbeheerder voegde hier aan toe er in de nacht van zondag op maandag een groep stropers binnen was gedrongen in het park. Deze ontdekking werd gedaan door een waakhond die afging toen hij op patrouille was. Daarna was er melding van roering in de nabijheid van een groep leeuwen. Op donderdagmiddag werden de medewerkers van het reservaat gealarmeerd toen er een hoofd zonder romp was gevonden in de nabijheid van deze groep.

De neushoorn wordt met uitsterven bedreigd vanwege stroperij ©Unsplash Lucas Alexander

Neushoorns

Na deze melding snelde een anti-stropers eenheid zich per auto naar de locatie waar het menselijke hoofd was ontdekt. „Omdat het te gevaarlijk was om de auto te verlaten, konden we hier geen onderzoek doen omdat de leeuwen erg dichtbij waren. We zagen vanuit de auto een jachtgeweer, brood, bloedsporen en menselijke resten op de grond liggen", vertelt Fox. De mannen hebben geen schijn van kans gehad tegen de grote katachtigen. Waarschijnlijk zijn ze in een hinderlaag gelopen.

Volgens de beheerder waren de stropers op zoek naar neushoorns gezien de gereedschappen die ze meevoerden. Waarschijnlijk wilden ze met de bijl de hoorn van dit met uitsterven bedreigde dier afhakken. Op de zwarte markt leveren deze hoorns zeer hoge bedragen op. Helaas voor hen ging dit plannetje niet voor en veranderden de jagers in prooi.

Rouwig is de parkbeheerder niet om de onbesuisde actie van de leeuwen. Hij is vooral blij dat de neushoorns veilig zijn. De leeuwen waren niet bereikbaar voor commentaar op het voorval.