Zo heet wordt het in een auto onder de felle zon

Hoe heet het in een auto kan worden met dit warme weer? Zo heet dat je onder een autoruit zelfs koekjes kan bakken. Met een foto van koekjes op een bakplaat onder een autoruit, waarschuwt de Canadese Jessi Gosselin ouders en hondenbezitters voor de hitte die kan ontstaan in auto’s.

Opgesloten

‘Twee honden sterven in bloedhete auto’ en ‘Politie tikt ruit in en haalt kinderen uit hete auto’, twee koppen die je het afgelopen weekend nog voorbij zag komen op de website van Metro. Met het warme weer van de afgelopen weken, horen we het helaas weer vaak: kinderen en honden die soms urenlang opgesloten zitten in een bloedhete auto en daardoor uitdrogen of zelfs overlijden.

Op haar Twitteraccount maakt de vegan Jessi Gosselin duidelijk hoe warm het wel niet kan worden in een auto. Op twee foto’s is te zien hoe makkelijk het deeg onder een autoraam wordt gebakken tot koekjes. ‘Je zet je hond of kind toch ook niet voor vijf minuutjes in een oven, dus doe dat ook niet in een hete auto.’ Wat ons betreft een terechte en duidelijk waarschuwing. Oppassen dus!