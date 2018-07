Zo bereid je je voor op een noodsituatie

Heb jij er weleens over nagedacht wat te doen als je huis is afgebrand? Een hoop Nederlanders niet, blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. Bijna veertig procent heeft nog nooit nagedacht over waar zij zouden kunnen verblijven als er een noodsituatie uitbreekt en ze hun huis niet terug in kunnen. En dat is toch best belangrijk, zegt het Rode Kruis.

Telefoonnummers onthouden

Stel je voor: in je woning is een gaslek gevonden, je hebt in alle haast je telefoon op je nachtkastje laten liggen en voorlopig mag je niet meer terug je woning in. Wie kan je dan eigenlijk nog bereiken? Het Rode Kruis onderzocht hoe goed Nederlanders voorbereid zijn op noodsituaties en dat blijkt vies tegen te vallen.

Meer dan zestig procent kent het telefoonnummer van hun kind(eren) niet uit het hoofd. Ruim veertig procent zou in geval van nood niet het telefoonnummer van hun partner kunnen opnoemen. Het onthouden van telefoonnummers is iets waar je misschien niet dagelijks over nadenkt, maar wat wel handig is in noodsituaties. „Als je te maken krijgt met een brand of een explosie, heb je niet de tijd om daar nog over na te denken”, vertelt Iris van Deinse van het Rode Kruis aan Metro. „Mensen denken vaak dat het niet zo snel gebeurt, dus zijn ze er ook niet mee bezig.”

Gegevens van verzekering

Van Deinse legt uit dat het belangrijk is alle zaken op orde te hebben. Ze adviseert mensen om een persoonlijk noodplan te maken. „Op onze website hebben we een formulier staan waar mensen alle gegevens kunnen invullen die ze nodig kunnen hebben in zo’n noodsituatie.”

Dat zijn niet alleen telefoonnummers, maar ook gegevens van verzekeringen. Die papieren zijn in huishoudens vaak ergens achter in de kast te vinden. „In een persoonlijk noodplan staan de telefoonnummers en klantnummers van je inboedelverzekering, opstalverzekering en zorgverzekering. Mocht je in een noodsituatie komen, dan heb je dat uitzoekwerk ten minste niet.” Heb je eenmaal een persoonlijk noodplan gemaakt, dan adviseert Van Deinse om het plan op te slaan in de Cloud en een kopie achter te laten bij degene waar je kan verblijven in een noodsituatie zodat je er altijd bij kan.

#1minute2leave

„We hebben steeds meer mensen die alleenwonend zijn en bovendien ouder zijn. Juist voor deze mensen is het belangrijk goed voorbereid te zijn op noodsituaties. Stel dat zij niet de telefoonnummers van hun kinderen hebben, dan zijn ze ontzettend onthand.” Dit onderzoek van het Rode Kruis richt zich vooral op informatie. Een andere goede voorbereiding is het leren van eerste hulpverlenen, vertelt Van Deinse. „Stel je bent ter plaatse als omstander en je kan iemands leven redden.”

Het Rode Kruis roept mensen niet alleen op een persoonlijk noodplan te maken, maar ook een vluchtroute te bedenken. Hiervoor hebben ze de hashtag #1minute2leave bedacht. „Het is een challenge om te kijken hoe je je huis in 1 minuut kan uitkomen, wat je dan meeneemt en waar je die spullen dan vindt. Zie het als een stukje bewustwording. Het is iets waar je niet elke dag bij nadenkt.”

Mijn persoonlijke noodplan

Metro's Merel keek zelf nog eens goed naar het persoonlijk noodplan om te checken of zij dan wel goed voorbereid is op een noodsituatie. En dat viel vies tegen.

De gegevens van alle verzekeringen en telefoonnummers zijn nog wel op te zoeken, maar een verzamelplaats voor bij een evacuatie of ontruiming bedenken is een ander verhaal. Misschien is het toch handig om een brandladder aan te schaffen, zodat als er brand uitbreekt in het trappenhuis ik op twee hoog in ieder geval mijn appartement uit kan. Over die verzamelplaats moet ik maar eens gaan overleggen met mijn onder- en bovenburen.

Bij het kopje 'EHBO-kit staat...' kan ik eigenlijk ook niets invullen. Laat ik die ook maar eens gaan samenstellen en in de keuken neerzetten. De dichtstbijzijnde AED heb ik inmiddels gevonden, die is gelukkig om de hoek. Ook NL-alert heb ik ingesteld en mijn vriend staat in mijn telefoon onder de naam ICE (in case of emergency). Wat de calamiteitenzender bij mij in de buurt is, weet ik niet. Maar ook die heb ik snel gevonden: Radio Rijnmond.

Volgens het Rode Kruis moet ik ook een noodpakket in huis hebben. Wat daarin zit? Water, houdbare maaltijden, kookgerei, waterfilter, warmhouddekens, persoonlijke medicatie, een EHBO-kit, lucifers in waterdichte verpakking, waxinelichtjes, waarschuwingsfluitje, zaklamp en gereedschap. Kortom: ik heb nog genoeg te doen en aan te schaffen.