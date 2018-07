Zeker tien doden na ontsporen trein in Turkije

De eerste groep van het Thaise voetbalelftal is zondagmiddag gered uit een ondergelopen grot in het noorden van het land. Vier jongens zijn tot nu toe gered uit hun uiterst benarde positie.

Deze eerste groep heeft inmiddels het ondergrondse gangenstelsel dat deels was ondergelopen verlaten. Ze zien voor het eerst in 16 dagen de buitenlucht weer en zijn naar een ziekenhuis overgebracht. In eerdere berichten werd gesproken over zes jongens die in veiligheid waren, tijdens een persconferentie van de Thaise autoriteiten werd echter gesproken over vier. Wel zijn alle jongens die de grot zondag verlieten volgens hen in 'perfecte gezondheid'.