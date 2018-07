Wilders verliest 150.000 nepvolgers op Twitter

De nepaccounts op social media vliegen je om de oren en in een poging om af te rekenen met de kritiek is Twitter al een paar weken bezig met het verwijderen van deze nepaccounts. Ondertussen is Nederland aan de beurt en het gevolg is dat PVV-leider Geert Wilders in een klap 150.000 volgers kwijt is.

Schoonmaakbeurt

De politieke leiders van ons land zijn erg actief op Twitter. Onze president Mark Rutte had aan het begin van de week 974.000 volgers. Door de schoonmaakbeurt raakte hij 13.000 volgers kwijt. Ook een behoorlijke hap, maar bij Wilders is het wel erg opvallend. Hij begon de week nog met 956.000 volgers maar raakte 151.000 kwijt, waarvan 150.000 op een en dezelfde dag. Hij heeft nu nog 804.000 volgers over en is in totaal ruim vijftien procent aan volgers verloren.

Ook andere politiek leiders zagen volgers verdwijnen. Thierry Baudet (FVD) verloor 5700 volgers en Jesse Klaver (GroenLinks) verloor er 5800. Opvallend genoeg verloor Lilian Marijnissen (SP) helemaal geen volgers.

In het buitenland was het ook raak. Zo verloren Barack Obama, Kay Perry, Taylor Swift en Justin Bieber allemaal dik twee miljoen volgers. Oprah Winfrey meer dan een miljoen volgers.

Actiever

Twitter is aan het strijden tegen nepaccounts, trollen en bots. Door deze schoonmaakactie maakte het aandeel van Twitter een smak op de beurs. Dat kwam omdat de Washington Post woensdag bekend maakte dat Twitter in mei en juni van dit jaar tientallen miljoenen nepaccounts verwijderd had.

En het is nog niet klaar met de schoonmaakronde. Sterker nog, het platform is nog actiever geworden met het verwijderen van de accounts. Dat komt door de kritiek dat Rusland de Amerikaanse presidentsverkiezingen probeerde de beïnvloeden via nepaccounts op social media. Twitter laat in een reactie weten dat ze ‘begrijpen dat dit voor sommigen moeilijk zal zijn, maar wij geloven dat nauwkeurigheid en transparantie van Twitter een beter platform voor openbare gesprekken wordt’.