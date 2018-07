Wie weet een naam voor de hoogwerker op Utrecht CS?

De vreugde voor de Thaise voetballertjes en hun trainer was van korte duur. Want hoewel de groep nu is gevonden, kan het nog weken of zelfs maanden duren voordat ze de grot uit kunnen. Hoe houden de jongens hun hoofd koel?

„Veel mensen denken nu de jongens zijn gevonden, dit komt wel goed”, zegt speleologe en grotduikster José de Veer. „Maar ze zijn er nog niet. Je moet het zien alsof ze nu op de top van de Mount Everest staan en nog weer naar beneden moeten. Je kunt pas zeggen dat je die berg hebt beklommen als je weer met beide benen veilig beneden staat.”

Pessimistisch over een reddingsactie is ze zeker niet, maar het feit dat het om een groep jonge kinderen gaat, maakt het volgens De Veer een bizarre situatie. Daarnaast is het zicht slecht, de stroming sterk en zijn de gangen vernauwd. „Voor welke reddingsactie je ook gaat, het is altijd kiezen tussen twee kwaden.”