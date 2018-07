Walvisvaarders doden 'per ongeluk' blauwe vinvis

IJslandse walvisvaarders worden door Greenpeace beschuldigd van het illegaal bejagen en ombrengen van een blauwe vinvis. De onfortuinlijke - en beschermde - blauwe vinvis is de eerste in een halve eeuw die door een commercieel walvisschip is binnengehaald. Op beelden is te zien hoe er een gigantisch zeezoogdier aan wal wordt gebracht.

Experts denken dat het een blauwe vinvis is. „En dit wist de bemanning van het schip dondersgoed," meent Sea Shepherd. De bemanning van het schip zou zelfs geposeerd hebben met het dode dier door er naast en bovenop te gaan staan om foto's te maken.

De vermeende blauwe vinvis (links) en een normale vinvis (rechts) ©Sea Shepherd

Ongeluk of opzet?

Het bedrijf dat het dier met een harpoen aan zijn einde bracht was volgens Sea Shepherd het walvisvaartbedrijf van Kristján Loftsson. Dit bedrijf heeft toestemming van de IJslandse overheid om walvissen voor commerciële doeleinden te bejagen. Toch zijn ook de regels hier op het gebied van walvisjacht duidelijk: blauwe vinvissen zijn een bedreigde diersoort en daarom is jacht op ze verboden. Andere soorten zoals normale- en dwergvinvissen mogen wel gevangen worden.

Philip Clapham van Alaska Fisheries Science Centre vertelt aan de Britse Metro dat er een grote kans is dat het inderdaad om een blauwe vinvis gaat. „Hoewel ik niet volledig kan uitsluiten dat het een hybride is - een jong van een blauwe vinvis en de minder bedreigde normale vinvis - ik zie echter geen enkel uiterlijk kenmerk dat dit bevestigt. Het kleurpatroon en de lichaamsbouw duiden erop dat het om de blauwe vinvis gaat. En het is bijna niet mogelijk dat een ervaren waarnemer dit dier heeft verward met een andere soort.

De vinvis werd nadat hij aan land werd gebracht in stukken gesneden.

Het dier terwijl hij net aan land is gebracht ©Sea Shepherd

Walvisvaart

Robert Read, uitvoerend leider van de Britse Sea Shepert eist dat er DNA van het dier wordt afgenomen om te bevestigen dat het inderdaad om een blauwe vinvis gaat. Het dier is op dit moment opgeslagen in een loods van het bedrijf. Maritiem onderzoeker Mark Simmonds is eveneens stellig. „Het lijkt erop dat er in IJsland voor het eerst in een halve eeuw een blauwe vinvis is afgemaakt door mensen en dat is verschrikkelijk nieuws. Het is al erg dat dit land op inhumane wijze op walvissen jaagt, maar dat de bemanning niet eens het verschil kan zien tussen een normale en een blauwe vinvis is gruwelijk en verbazingwekkend."

Ondanks een wereldwijd verbod op walvisjacht, sturen drie landen toch nog commerciële walvisjagers de zee op. Het gaat om Japan, Noorwegen en IJsland. De blauwe vinvis is het grootste dier dat ooit op Aarde heeft geleefd. De gigantische baleinwalvis wordt gemiddeld 25 meter lang en weegt 100 ton. Hoewel ze in alle diepe oceanen voorkomen, worden ze met uitsterven bedreigd. Inschattingen maken van hoeveel er precies op de planeet rondzwemmen, is lastig. De dieren leggen duizenden kilometers af op kilometers diepte. Het gigantische lijf moet zo'n 3500 kilo aan voedsel op een dag binnenkrijgen. Dit voedsel bestaat voornamelijk uit kreeftachtigen van minder dan 10 centimeter groot. Omdat blauwe vinvissen vrij zeldzaam zijn, is er relatief weinig over ze bekend.

Het IJslandse bedrijf achter de walvisvaart heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen van experts en dierenwelzijnsorganisaties.