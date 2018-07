Waarschuwing voor gladheid op de weg

Het kan dinsdag glad zijn op de wegen in Nederland. En nee, niet schrikken. We raken de zomer niet kwijt en het gaat zeker niet vriezen. Maar het gaat wel voor het eerst sinds lange tijd weer regenen en dat kan voor gevaar op de weg zorgen.

Bochten

Doordat het wekenlang droog is geweest zijn de wegen op dit moment vervuild. Er zit een zwarte aanslag op het wegdek door olie en rubber. Zodra het asfalt nat wordt ontstaat er een glad laagje. En omdat er dinsdag in het hele land regen kan vallen, moeten weggebruikers extra alert zijn. Vooral motorrijders en fietsers moeten voorzichtig zijn in bochten.

Droogte

Er is maandag volgens Weeronline al kans op wat motregen. Waarschijnlijk wordt de weg daarbij nog niet nat genoeg om gladheid te veroorzaken, maar het is niet uitgesloten. Dinsdag valt er dus op veel plaatsen in Nederland wel een bui. In de ochtend valt vooral in het noorden, midden en oosten wat regen. ’s Middags wordt het in het noorden grotendeels droog en krijgt juist het zuiden met een bui te maken.

De regen zal trouwens aan de droogte geen einde maken. Op de meeste plaatsen valt slechts een paar mm. En na dinsdag is het bovendien weer langdurig droog in Nederland.