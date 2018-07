VVD en CDA: niet inburgeren is geen stemrecht

De vmbo-leerlingen die in Maastricht in onzekerheid zitten over hun diploma, moeten langer wachten op het debat tussen de minister en de Tweede Kamer. Het debat van dinsdagavond over het debacle met de examens van Maastrichtse vmbo'ers gaat niet door. Minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) is door 'hevige' griep geveld en moet afzeggen.

Slob verontschuldigde zich met een 'sorry mensen' op Twitter en richtte zich daarbij 'vooral' tot 'de leerlingen uit Maastricht'. Hij heeft „lang geprobeerd door te gaan, maar vanmiddag werd duidelijk dat het niet verantwoord was nu het debat in te gaan. Weet dat er onverminderd hard voor jullie wordt doorgewerkt.''

Per brief