Vrouw ziet kinderporno van zichzelf, vermoordt vader

De 51-jarige Engelse Barbara Coombes is veroordeeld tot negen jaar cel voor de dood van haar vader. Ze heeft hem vermoord nadat ze per ongeluk zijn collectie kinderporno vond, met daarin foto’s van zichzelf op jonge leeftijd, naakt in expliciete houdingen. Ze begroef haar vader in haar achtertuin in 2006. In januari van dit jaar stapte ze zelf naar de politie.

Kinderporno

Coombes was aan het werk in haar tuin toen ze besloot even pauze te nemen. Toen ze haar huis in liep, zag ze een doos op tafel staan. Tot haar grote schrik vond ze een kinderporno collectie die van haar vader bleek te zijn. Ze vond daarin foto’s terug van zichzelf. Ze was nog geen negen jaar toen haar vader haar had meegenomen naar een ‘fotografieclub’. Ze werd gedwongen zich te ontkleden en haar geslachtsdelen te laten zien. Intussen namen andere mannen foto’s van haar.

Toen Coombes de foto’s in de doos ontdekte kwamen er weer beelden naar boven van haar jeugd. Haar vader, Kenneth Coombes, heeft haar honderden keren verkracht. Ook de moeder van Coombes moest de tirannie van haar vader ondergaan. Ook zij werd mishandeld en misbruikt. Ook toen Coombes volwassen was, bleef haar vader haar misbruiken.

Schop

In de rechtbank verklaarde Coombes dat ze een ‘zwarte wolk over zich voelde komen’. Ze greep de schop waarmee ze buiten aan het tuinieren was en sloeg haar vader, die zich elders in het huis bevond, ermee op zijn achterhoofd. Toen hij probeerde op te staan, sloeg ze hem opnieuw. Het scherpe blad van de schop sneed toen door zijn keel. Coombes keek toe hoe haar vader doodbloedde.

Het lichaam wikkelde ze in een tapijt en de volgende dag kocht ze een lading losse grond om het lijk te begraven. Om het graf legde ze rode bakstenen in een cirkel. Twaalf jaar lang lag het daar. Aan familie vertelde ze dat haar vader was overleden door hartproblemen en direct in het ziekenhuis is gecremeerd.

Aangeven

Pas toen een sociaal werker haar vader wilde bezoeken, stapte de vrouw naar de politie waar ze de moord emotieloos aangaf. In de rechtszaal pleitte ze schuldig voor doodslag, maar niet voor moord omwille van een verminderde toerekeningsvatbaarheid. Deze week werd ze veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf. De rechter zei dat hij zich kon indenken dat de jaren van misbruik hun ‘vreselijke tol hadden geëist’. Hij voegde toe dat een misbruikgeschiedenis kan verklaren waarom je iemand vermoord, maar dat rechtvaardigt het niet.

Niet iedereen is het eens met de straf die Coombes krijgt. Velen zijn er zelfs voor om Coombes haar vrijheid terug te geven. Zijn zijn van mening dat dat Coombes de wereld heeft verlost van een misbruiker en pedofiel. Ze heeft de man begraven en is daarna verder gegaan met haar leven als een normale burger.