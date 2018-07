Vrouw doodt zoon die haar in tehuis wilde stoppen

Voor heel veel ouderen staat verhuizen naar een verzorgingstehuis niet bepaald hoog op de verlanglijst. Het liefst blijven ze voor altijd in hun eigen huisje wonen. En het opperen van het idee door de kinderen leidt regelmatig tot hevige weerstand. In Amerika liep het onlangs zelfs uit tot moord.

Kamerjas

In de staat Arizona is een 92-jarige vrouw opgepakt op verdenking van de moord op haar 72-jarige zoon. Het slachtoffer zou van plan zijn geweest zijn moeder in een verzorgingstehuis te plaatsen, omdat ze lastig in de omgang was geworden. Anna Mae Blessing besloot haar zoon voor te zijn.

De hoogbejaarde vrouw vond volgens de politie in Maricopa County dat haar zoon haar leven kapot maakte. Dus verstopte ze twee pistolen in haar kamerjas en confronteerde de man in zijn slaapkamer. Het conflict draaide uit op een schietpartij waarbij de man om het leven kwam.

Vriendin

Vervolgens ontstond een worsteling tussen de vrouw en de vriendin van haar zoon. Die kon haar bejaarde belager ontwapenen en belde de politie. Amerikaanse media berichten dat toegesnelde agenten de vrouw aantroffen in een stoel. Ze liet zich zonder verzet meenemen.