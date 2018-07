Voordeel van de droogte: minder overlast van muggen

De zomerse warmte houdt voorlopig aan. Van een hittegolf is nog net geen sprake, maar er is kans dat daar komende week verandering in komt. Tegelijkertijd wordt er vrijwel geen neerslag verwacht. En dat betekent goed nieuws: we hebben minder last van een zeer vervelende nachtelijke plaaggeest: de mug.

Stilstaand water

De meeste overlast van muggen wordt namelijk veroorzaakt door broedplaatsen die we zelf kweken, legt bioloog Arnold van Vliet uit. Hij is verbonden aan de Wageningen University en medeoprichter van Muggenradar.nl, een initiatief dat nu twee jaar bestaat. „Dankzij de radar hebben we onder meer geconcludeerd dat op plekken waar minder neerslag valt, mensen minder hinder ervaren van de mug”, zegt Van Vliet. „In 2016 ondervonden inwoners uit het zuiden van het land meer last van muggen dan uit het noorden. In het zuiden was toen ook veel meer neerslag gevallen.”

Een mug legt haar eitjes het liefst in stilstaand water. Nu de droogte al enige tijd aanhoudt, komen waterplasjes, emmers, sloten en vennen droog te staan. „De muggenlarvendichtheid kan vooral in kunstmatige broedplaatsen zoals emmers en regentonnen met water oplopen tot enkele honderden per liter. Nu die niet gevuld zijn kan dat veel muggen schelen."

Subjectief

Toch wil Van Vliet niet meteen zeggen dat ook direct iedereen minder last heeft van het diertje. „Dat komt omdat ‘last hebben van de mug’ eigenlijk subjectief is”, zegt hij. „De één kan wakker worden van 1 mug en heeft daardoor de hele nacht een slechte nachtrust, terwijl een ander met meerdere muggen gewoon doorslaapt.” Daarnaast kunnen er lokaal grote verschillen zijn. „Als je in de buurt bent van een goede broedplaats, kan het aantal muggen bij deze hoge temperaturen snel oplopen."

Mocht je iets willen doen om het aantal muggen in je directe omgeving te verminderen, dan doe je er verstandig aan om bakjes met water wekelijks te legen. „Alles waar nog water in staat en waar de muggen bij kunnen, zoals regentonnen, kun je het beste afdekken.”

Caravan

Daarnaast moeten we volgens Van Vliet oppassen voor andere soorten muggen dan de klassieke ‘huissteekmug’. „Het Nederlandse klimaat wordt steeds interessanter voor de Aziatische bosmug en de tijgermug.” Hoewel de kans klein is, zijn deze muggen in staat ziektes over te brengen. „Het verzoek dus aan mensen die met de caravan op vakantie gaan richting het zuiden: check deze als je weer richting Nederland gaat. Voor je het weet neem je ‘m mee naar ons land.”